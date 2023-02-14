«الإمارات للدراسات المصرفية والمالية» يدرّب 35 ألف مهني خلال 2022

دبي (الاتحاد)

أعلن معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، تدريب أكثر من 35 ألفاً من المهنيين في القطاعين المصرفي والمالي بالدولة خلال عام 2022، منهم أكثر من 13.600 مهني إماراتي تم تسجيلهم في الفترة بين يناير وديسمبر 2022، ما يشكل 40% من إجمالي عدد المشاركين، منهم 85% من الإناث و15% من الذكور.

وقدم المعهد خلال عام 2022 ما مجموعه 166 برنامجاً تدريبياً، بما في برامج تدريب خاصة بالقطاع المصرفي، وخطة تدريب لقطاع التأمين، وبرامج خاصة، وشهادات مهنية متخصصة، إضافة إلى سبعة برامج لدعم للتوطين عام 2022.

ووفقاً لتقرير نتائج عام 2022، بلغ عدد المتدربين حضورياً 27.741 متدرباً، في حين بلغ عدد المتدربين الذين التحقوا بمنصة التعليم الإلكتروني Insight) 6.396 متدرباً.

وقالت نورة البلوشي، المدير العام بالوكالة لمعهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية: «يسعدنا الإعلان أن نحو 35.000 مهني من المجالين المصرفي والمالي شاركوا في برامجنا التدريبية خلال عام 2022، وبذلك يؤكد معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية تميزه كواحد من أكبر مؤسسات التعليم والتدريب المالي والمصرفي في المنطقة. ولطالما كان المعهد في طليعة خطط التوطين في القطاع المصرفي والمالي بدولة الإمارات، حيث قام بتدريب أكثر من 13.600 إماراتي هذا العام وحده، مما يشير إلى مدى مساهمة المعهد في تحقيق الأهداف الوطنية على صعيد تنمية المواهب الإماراتية».

وأوضحت نورة: «تتوافق الزيادة الكبيرة في عدد المشاركين الإماراتيين، مع التزامنا بدعم أجندة دولة الإمارات ورؤية القيادة الرشيدة للدولة لتعزيز القدرات المهنية للكوادر الإماراتية».