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365 مليون درهم أرباح بنك أم القيوين الوطني

365 مليون درهم أرباح بنك أم القيوين الوطني
14 فبراير 2023 04:30

أبوظبي (الاتحاد)

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سجل بنك أم القيوين الوطني أرباحاً صافية خلال المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022، بلغت 364.5 مليون درهم، بزيادة قدرها 38% عن العام السابق.
ووفقاً للنتائج بلغ إجمالي الأصول 13.605 مليار درهم، بزيادة نسبتها 3.5% مقارنة بشهر ديسمبر 2021، فيما بلغت نسبة الودائع إلى السلف 126%، وبلغت نسبة كفاية رأس المال 44.27%، بينما تم الحفاظ على نسبة المستوى الأول بقوة عند 43.13%.
وحافظ البنك على سيولة عالية مع نسبة موارد مستقرة إلى السلف بنسبة 159.21% اعتباراً من 31 ديسمبر 2022، متجاوزة الحد الأدنى الذي حدده البنك المركزي. 

أم القيوين
بنك أم القيوين الوطني
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