365 مليون درهم أرباح بنك أم القيوين الوطني

أبوظبي (الاتحاد)

سجل بنك أم القيوين الوطني أرباحاً صافية خلال المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022، بلغت 364.5 مليون درهم، بزيادة قدرها 38% عن العام السابق.

ووفقاً للنتائج بلغ إجمالي الأصول 13.605 مليار درهم، بزيادة نسبتها 3.5% مقارنة بشهر ديسمبر 2021، فيما بلغت نسبة الودائع إلى السلف 126%، وبلغت نسبة كفاية رأس المال 44.27%، بينما تم الحفاظ على نسبة المستوى الأول بقوة عند 43.13%.

وحافظ البنك على سيولة عالية مع نسبة موارد مستقرة إلى السلف بنسبة 159.21% اعتباراً من 31 ديسمبر 2022، متجاوزة الحد الأدنى الذي حدده البنك المركزي.