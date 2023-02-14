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508.5 مليون درهم صافي أرباح  «حديد الإمارات أركان»

508.5 مليون درهم صافي أرباح  «حديد الإمارات أركان»
14 فبراير 2023 04:30

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلنت شركة حديد الإمارات أركان، عن نمو صافي أرباحها إلى 508.5 مليون درهم خلال 2022، بدعم من توسيع المجموعة لأسواقها التصديرية الدولية بنسبة 25% إلى 70 دولة مقارنة مع 56 دولة خلال عام 2021.
 وارتفعت إيرادات المجموعة خلال السنة المالية 2022 إلى 9.5 مليار درهم، مقارنةً بإيرادات مبدئية بقيمة 8.6 مليار درهم خلال السنة المالية 2021. وبلغ صافي أرباح المجموعة خلال الربع الأخير من العام الماضي 125 مليون درهم، وحققت إيرادات بقيمة 2.3 مليار درهم، في حين بلغت أرباحها قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 300 مليون درهم، ما يعكس نمواً متواصلاً بالمقارنة مع 269 مليون درهم كانت قد حققتها المجموعة خلال الربع الثالث من عام 2022. وقال حمد عبدالله محمد الشرفاء الحمادي، رئيس مجلس إدارة شركة حديد الإمارات أركان: «أظهرت نتائج المجموعة خلال عامها الأول القيمة الكبيرة المحققة عقب الاندماج بين شركتي حديد الإمارات وأركان، والتي أسهمت في إنشاء شركة وطنية رائدة لإنتاج الحديد ومواد البناء قادرة على المنافسة عالمياً». 

مجموعة حديد الإمارات أركان
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