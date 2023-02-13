"دبي الإسلامي" يصدر بنجاح صكوكاً مستدامة بقيمة مليار دولار
"دبي الإسلامي" يصدر بنجاح صكوكاً مستدامة بقيمة مليار دولار
13 فبراير 2023 13:35
أعلن بنك دبي الإسلامي، عن نجاحه في تسعير ثاني إصداراته من الصكوك المستدامة بقيمة مليار دولار أميركي لأجل استحقاق يمتد لخمس سنوات ونصف وبمعدل ربح 4.80% سنوياً، وهو أعلى بواقع 102.4 نقطة أساس من عوائد سندات الخزانة الأميركية لأكثر من خمس سنوات.
وقد أصدرت الصكوك وفقاً لإطار العمل الخاص بالتمويل المستدام لبنك دبي الإسلامي والذي تم وضعه لتسهيل التمويلات المتعلقة بالمبادرات والمشاريع البيئية والاجتماعية.
وقد اتسم هذا الإصدار بالعديد من المميزات منها كونه أكبر إصدار من قبل مؤسسة مصرفية من الشرق الأوسط في أسواق رأس المال الدولية منذ يونيو 2021 وأكبر إصدار مستدام على الإطلاق من قبل مؤسسة مالية في الشرق الأوسط.وأثبت هذا الاصدار مرة أخرى ريادة بنك دبي الإسلامي في قطاع التمويل الإسلامي والمستدام، حيث شهد إقبالاً واهتماماً كبيرين من قبل المستثمرين من أوروبا، وآسيا والشرق الأوسط.
وقد تم تسعير الصكوك إثر الانتهاء من حملة تسويقية شاملة قام بنك دبي الإسلامي خلالها باطلاع المستثمرين على أدائه المالي القوي، وإطار التمويل المستدام الذي يعتمده. وشهد الاكتتاب إقبالاً كبيراً من المستثمرين، إذ على الرغم من زيادة حجم الإصدار (لتصل إلى مليار دولار أمريكي)، فقد تمت تغطية الاكتتاب بأكثر من ثلاثة أضعاف - ما يمثل بحد ذاته أكبر اكتتاب من قبل بنك خليجي منذ أكثر من عام.
وقال الدكتور عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي: "سعداء بالإعلان اليوم عن نجاح إصدارنا الثاني من الصكوك المستدامة، وهو أكبر إصدار صكوك على الإطلاق من قبل مؤسسة مالية في الشرق الأوسط. ويأتي هذا الإصدار مدفوعاً باستراتيجية النمو المتوازنة والمفصلة والموضوعة بعناية، إلى جانب التزام البنك الراسخ بتحقيق أجندة الاستدامة في دولة الإمارات وصولاً إلى الهدف الأسمى للدولة في هذا المجال بتحقيق الحياد المناخي في العام 2050".
وأضاف: " بينما عكس إصدارنا الأول من الصكوك في العام 2022 ثقة السوق بإمكانيات البنك والمكانة الكبيرة التي يتمتع بها في أسواق رأس المال المحلية والعالمية، فقد شهد الاكتتاب الأخير إقبالاً كبيراً من المستثمرين، حيث تجاوز الطلب 3 مليارات دولار مما سمح لنا بزيادة حجم الإصدار ضمن نطاق السعر المستهدف".
وقال: "في الوقت الذي تستعد فيه دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب 28)، فأننا نبقى ملتزمين بلعب دور فعال في تحقيق أهداف الإمارات للاستدامة على المدى الطويل".
وتم إصدار الصكوك بموجب برنامج إصدار صكوك بنك دبي الإسلامي المحدود، وإدراجها في كل من بورصة يورو نكست دبلن وناسداك دبي. ويشارك بنك ستاندرد تشارترد بصفته المنظم الوحيد للاستدامة، كما تم تفويض كل من بنك ABC (المؤسسة العربية المصرفية)، وبنك دبي الإسلامي، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبو ظبي الأول، وبنك إتش أس بي سي، وبيتك كابيتال، وبنك المشرق، ومصرف الشارقة الإسلامي، وبنك ستاندرد تشارترد، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، للعمل بصفة مدراء الاصدار الرئيسيين المشتركين ومدراء سجل الاكتتاب المشتركين لهذه الصكوك.