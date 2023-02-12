6 مشاريع توفر 2200 وحدة سكنية بمدينة مصدر

سيد الحجار (أبوظبي)

تواصل شركات عقارية في أبوظبي، التوسع في تطوير مشاريع جديدة في مدينة مصدر، لتلبية الطلب المرتفع على المشاريع المستدامة في أبوظبي.

وتباشر مجموعة من الشركات تنفيذ 6 مشاريع في مدينة مصدر، توفر أكثر من 2200 وحدة سكنية، منها 800 وحدة ضمن مشروعين تم إنجازهما، إضافة إلى 4 مشاريع قيد الإنشاء توفر أكثر من 1400 وحدة.

وحلت مدينة مصدر، التي من المقرر أن تستضيف عند اكتمالها 52 ألف مقيم، إلى جانب توفير 40 ألف فرصة عمل ودراسة ضمنها، في المركز الرابع ضمن قائمة أكثر المناطق طلباً لشراء الشقق ذات الأسعار المناسبة في أبوظبي، وفقاً لتقرير «بيوت» و«دوبيزل» عن سوق عقارات أبوظبي لعام 2022، الذي أشار إلى ارتفاع سعر المتر المربع بنحو 0.48%، فيما ارتفع العائد على الاستثمار بالمدينة إلى 7.18%.

وأكد خبراء ومتعاملون بالسوق العقاري لـ«الاتحاد» ارتفاع الطلب على شراء الوحدات السكنية بمدينة مصدر، في ظل تميز وتوفر العديد من المرافق والخدمات الجاذبة، وتوفر وحدات بأسعار تنافسية ومواصفات متميزة، فضلاً عن زيادة الوعي والإقبال على السكن بالمباني المستدامة في أبوظبي، حيث تلتزم كل المباني داخل مدينة مصدر بتحقيق متطلبات تصنيف «3 لآلئ» كحد أدنى وفق نظام «استدامة»، أي أنها مصممة بحيث تخفض استهلاك الطاقة والمياه بنحو 40% على أقل تقدير مقارنة بالمعايير القائمة.

مشاريع جديدة

وكشفت شركة ريبورتاج العقارية العام الماضي عن طرح مشروع «بلازا» في مدينة مصدر، والذي يتألف من 348 وحدة سكنية، كما كشفت عن إنجاز مشروع «الواحة رزيدنس 1»، والذي يوفر 612 شقة سكنية، فيما تباشر تطوير مشروع «الواحة رزيدنس 2» ويضم نحو 304 وحدات سكنية، و«ذا جيت» الذي يضيف 463 شقة سكنية بالمدينة.

وكانت «ريبورتاج العقارية» قد انتهت من إنجاز مشروع «ليوناردو ريزيدنس» السكني بمدينة مصدر، الذي تم تسليمه مطلع عام 2019، ويوفر 177 شقة سكنية، فيما تباشر شركة سيادة للتطوير تطوير مشروع المهرة السكني بمدينة مصدر، الذي يوفر نحو 300 وحدة سكنية.

وشهد عام 2019 افتتاح «مصدر» لمجمع الاتحاد السكني المستدام الذي يضم 500 شقة موزعة على 11 مبنى.

وبحسب تقرير «بيوت» و«دوبيزل»، ساهمت الشقق ذات الأسعار المناسبة والتي لا تزال على المخطط في استقطاب أعداد كبيرة من المستثمرين في أبوظبي خلال العام الماضي، موضحاً أن مدينة مصدر تصدرت القائمة بمشروع أويسيس ريزدنس الذي يصل متوسط أسعار الشقق فيه إلى 842 ألف درهم.

مساحات مكتبية وسكنية

وضعت مدينة مصدر، الشهر الحالي حجر الأساس لمشروعها الجديد «ذا لينك»، والذي تصل مساحته إلى 30 ألف متر مربع، ويضم أول مبنى مشترك «صفر انبعاثات» للعيش والعمل في المنطقة.

ويشمل «ذا لينك» تطوير مختبر مشترك للطاقة الصفرية، ويتضمن العديد من المساحات المكتبية والسكنية، بالإضافة إلى 4 مبانٍ أخرى منخفضة الكربون، مع مساحة مخصصة لاستضافة الفعاليات، وساحات عامة، وغيرها. وسيضم المشروع وحدات سكنية مستدامة مكونة من غرفتين أو ثلاث وأربع غرف نوم بمساحة إجمالية تبلغ 6000 متر مربع تقريباً. ويشمل المشروع 4 طوابق من المكاتب والمساحات التجارية المخصصة، تبلغ مساحتها الإجمالية 15.000 متر مربع، بما في ذلك 500 متر مربع من مساحات المحلات والمطاعم في الطابق الأرضي والساحات.

وكانت مدينة مصدر، قد أعلنت يونيو الماضي عن مشروعها الجديد «مجمع مدينة مصدر» الذي سيتم تشييده بالتعاون مع شركتي الاستشارات «وودز باغوت» و«فايثفول+ غولد»، وهو أحدث المعالم التي تطوّرها المدينة وينضوي ضمن مساهمتها في المبادرة الاستراتيجية لدولة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.

ويمتد مجمع مدينة مصدر على مساحة 29 ألف متر مربع، ومساحة أرضية إجمالية تصل إلى 50 ألف متر مربع.

طلب مرتفع

قال رشيد الطوباسي، رئيس مجلس إدارة شركة بلجرافيا العقارية، إن هناك زيادة في الوعي والإقبال على المشاريع المستدامة، والتي توفر حلولاً مستدامة، مثل المشاريع السكنية في مدينة مصدر، بالإضافة إلى مشروع المدينة المستدامة الذي أطلقته «الدار العقارية» مؤخراً في جزيرة ياس، والذي يتم تشغيله باستخدام الطاقة المتجددة النظيفة، بما في ذلك الألواح الشمسية المركبة على أسطح مباني مواقف السيارات، بالإضافة إلى أنظمة المياه عالية الكفاءة، وتقنيات الاستدامة، ومنشآت إعادة التدوير.

ويضم مشروع «المدينة المستدامة - جزيرة ياس» 10 مجمعات سكنية، متاحة للمشترين من جميع الجنسيات، حيث تشمل المرحلة الأولى إنشاء 512 شقة وتاون هاوس، تم بيعها بالكامل بقيمة مليار درهم، ما دفع الشركة إلى طرح بقية وحدات المشروع للبيع، وتشمل 352 وحدة.

وأوضح الطوباسي أن حجم الطلب المرتفع على مشروع المدينة المستدامة، سواء من المستثمرين المحليين أو الدوليين، يشجع الشركات على طرح المزيد من المشاريع المستدامة. بدوره، أرجع أحمد صلاح ربيع، مدير شركة بلاتينيوم هوم للعقارات، زيادة الطلب على المشاريع العقارية في مدينة مصدر، في ظل الموقع المتميز للمشروع بالقرب من مدينة خليفة، فضلاً عن توالي تطوير العديد من المرافق الخدمية والترفيهية بالمدينة.

وأضاف أن المشاريع العقارية في مدينة مصدر، مثل «المهرة» و«الواحة ريزيدنس» تستقطب شرائح متنوعة من العملاء، لاسيما في ظل تميزها بالأسعار التنافسية وتسهيلات السداد.