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31 مليون درهم أرباح «رأس الخيمة العقارية»

31 مليون درهم أرباح «رأس الخيمة العقارية»
13 فبراير 2023 03:04

رأس الخيمة (الاتحاد)

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أعلنت شركة رأس الخيمة العقارية، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن تحقيق إيرادات سنوية بلغت 408 ملايين درهم لعام 2022، وصافي ربح قدره 31 مليون درهم.
‎وقالت الشركة التي تتخذ من إمارة رأس الخيمة مقراً لها، إنها نجحت خلال العام الماضي في تسليم 207 فلل في مجمع «ماربيا»، السكني، بالإضافة إلى 266 شقة في «جلفار ريزيدنس» في جزيرة الريم بأبوظبي، بالإضافة إلى افتتاح منتجع إنتركونتيننتال، في جزيرة الحياة، المصنف بدرجة 5 نجوم. ‎يذكر أن «رأس الخيمة العقارية» قد سجلت أرباحاً إجمالية بلغت 140.51 مليون درهم، وصافي ربح قدره 31 مليون درهم مع ربحية للسهم الواحد، بلغت 0.015 درهم لعام 2022. فيما قفز إجمالي أصول الشركة في 31 ديسمبر 2022 إلى 6.32 مليار درهم، مقارنة بـ 6.21 مليار درهم في عام 2021.

رأس الخيمة
رأس الخيمة العقارية
سوق أبوظبي للأوراق المالية
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