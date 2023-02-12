الإمارات تتصدر قائمة «فوربس» لأقوى سيدات الأعمال بالشرق الأوسط

دبي (الاتحاد)

تصدرت دولة الإمارات قائمة «فوربس الشرق الأوسط» لأقوى سيدات الأعمال في المنطقة لعام 2023، بأكبر عدد من المشاركات من دولة واحدة في القائمة التي تصدرتها هذا العام، هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول، وتلتها رجاء عيسى القرق، المدير الإداري ورئيس مجلس الإدارة لمجموعة عيسى صالح القرق، في المركز الثاني.

وكشفت «فوربس الشرق الأوسط» عن قائمتها السنوية لأقوى سيدات الأعمال في المنطقة لعام 2023، التي تسلط الضوء على سيدات الأعمال اللاتي يقدن نجاح مجموعة من أكبر الشركات في المنطقة وخارجها.

وفي حين تجاوز تأثير بعضهن إلى المستوى العالمي، إذ صنفت كل من هناء الرستماني ورجاء عيسى القرق، ضمن قائمة «فوربس» لأقوى 100 امرأة في العالم لعام 2022. كما جاءت شيخة خالد البحر نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني في المركز الرابع في المنطقة ضمن القائمة والأول في الكويت.

وتصدرت الإمارات القائمة بأكبر عددٍ من المشاركات بواقع 15 سيدة أعمال، تليها مصر بـ12، ثم السعودية بـ11، والكويت بـ8، ولبنان وقطر وسلطنة عُمان بـ6 مشاركات لكل منها.