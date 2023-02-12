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غرفة أبوظبي توقع 3 اتفاقيات شراكة لدعم القطاع الخاص

خلال الإعلان عن توقيع الاتفاقية بين الغرفة والهيئة الاتحادية للضرائب
13 فبراير 2023 03:04

أبوظبي (الاتحاد)

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 أعلنت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي عن توقيع ثلاث اتفاقيات شراكة مع كل من الهيئة الاتحادية للضرائب، ومركز الإحصاء - أبوظبي ومنصة «إيباي»، لدعم القطاع الخاص في إمارة أبوظبي وتمكينه من إطلاق إمكاناته الكاملة، وذلك تزامناً مع إطلاق الغرفة استراتيجيتها الجديدة للسنوات الثلاث المقبلة.
وأكد محمد هلال المهيري، مدير عام غرفة أبوظبي، أن الغرفة تفخر بالتعاون مع جميع الجهات المحلية والعالمية المرموقة باعتبارها شريكاً موثوقاً به للقطاعين العام والخاص، وداعماً رئيسياً لشركات القطاع الخاص في إمارة أبوظبي والقائم على تلبية احتياجاتها، وتزويدها بالمعرفة والإرشاد لضمان إلمامها بالمنظومة الضريبية والتشريعية وضمان الامتثال لها.
وأضاف: «لقد بدأت الغرفة تنفيذ أهداف استراتيجيتها الجديدة وبدأت المؤشرات الإيجابية تظهر، وهو ما يؤكده توقيع هذه الاتفاقيات. وسنعمل خلال الفترة القادمة على تعزيز شراكاتنا وتسخير إمكاناتنا وتوظيف خبراتنا لتنفيذ كافة بنودها، بما يعود بالنفع والخير على شركات ومؤسسات القطاع الخاص في إمارة أبوظبي».
وتهدف اتفاقية التعاون مع الهيئة الاتحادية للضرائب لتعزيز التعاون والتنسيق في دعم البرامج والمبادرات والمشاريع المشتركة، وإنشاء لجان عمل مشتركة لتذليل التحديات والصعوبات التي تواجه القطاع الخاص بإمارة أبوظبي.
من جانبه، قال خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب: «تُعزِّز مذكرة التفاهم مع غرفة تجارة وصناعة أبوظبي أُطُر التعاون المشترك للارتقاء المُستمر بالخدمات المُقدَّمة لدعم ومُساندة قطاعات الأعمال بصفةٍ عامة، بما يتواكب مع خطط الهيئة للمحافظة على بيئة ضريبية مُشجِّعة على الامتثال وفقاً لأفضل معايير الحوكمة والشفافية».
وأضاف: «نتوقع أن يكون لهذه الاتفاقية تأثيرات إيجابية ملموسة، بتحقيق مزيد من الارتقاء بالخدمات المُقدَّمة للمُسَجَّلين لدى الهيئة، حيث تفتح هذه الخطوة آفاقاً جديدة لتكثيف التعاون لرفع مستوى الوعي الضريبي، من خلال التنظيم المُشترك للمزيد من الفعاليات التوعوية، لترسيخ الثقافة الضريبية بين قطاعات الأعمال والمستهلكين».
وتتيح اتفاقية التعاون مع مركز الإحصاء للجهتين توفير منتجات إحصائية دقيقة، وتطوير وتطبيق أطر عمل منهجية وسياسات فعالة لإدارة البيانات من خلال أنظمة إلكترونية حديثة تُسهم في تنظيم العمل الإحصائي وتكامله.
 وقال أحمد محمود فكري، مدير عام مركز الإحصاء - أبوظبي: «تعد الاتفاقية مع غرفة تجارة وصناعة أبوظبي خطوة هامة لتطوير القدرات الإحصائية لدى الغرفة، وتحقيق الاستفادة المثلى من البيانات باستخدام تقنيات وحلول متطورة تضمن التكامل بين الجهتين.
ومن جانبها، قالت جيني هوي المدير العام للأسواق الناشئة في منصة إيباي: «هناك العديد من الشركات الإماراتية التي تقوم ببيع منتجاتها عبر منصة إيباي بمعدل منتج إماراتي واحد كل دقيقتين».

أبوظبي
غرفة أبوظبي
القطاع الخاص
الهيئة الاتحادية للضرائب
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