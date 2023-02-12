انطلاق مؤتمر الوكالة الدولية للطاقة الذرية للأنظمة الرقابية الفعالة غداً في أبوظبي
انطلاق مؤتمر الوكالة الدولية للطاقة الذرية للأنظمة الرقابية الفعالة غداً في أبوظبي
12 فبراير 2023 10:30
ينطلق غداً المؤتمر الدولي حول الأنظمة الرقابية الفعالة للقطاعين النووي والإشعاعي في نسخته السادسة ولأول مرة في الشرق الأوسط، وستستضيفه إمارة أبوظبي لمدة أربع أيام، بما يعزز مكانة دولة الإمارات في المجال الرقابي على القطاعين.
تستضيف الهيئة الاتحادية للرقابة النووية المؤتمر بتنظيم الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك بحضور ومشاركة السفير حمد الكعبي، المندوب الدائم للدولة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية وعدد من الشركاء الاستراتيجيين.
ويشارك في المؤتمر مجموعة واسعة من الخبراء في مجال السلامة النووية والإشعاعية وتنظيم الأمن النووي، ويجمع بين المنظمين العالميين والمسؤولين عن مجالات السلامة النوية والإشعاعية والأمن النووي.
وتتضمن أجندة المؤتمر عقد حلقات نقاشية للقيادة من خلال التحديات الناشئة في القطاع مع الخبراء المشاركين من مختلف دول العالم وعرض مبادرات ومشاريع ستعمل على تحسين الأنظمة الرقابية والقدرة على التعامل مع التحديات، ويتناول مواضيع نوعية تشمل مواكبة الابتكار والتقنيات الحديثة لتعزيز المرونة التنظيمية بجانب تسليط الضوء على تحديات التغير المناخي لضمان أمان المنشئات.
ويشمل مؤتمر الوكالة، ندوات لتحديات واستراتيجيات دورة الحياة وتبادل الخبرات مع الشركاء ومناقشة الأساليب التعاونية لتعزيز المصداقية والمرونة، وبناء قدرات المستقبل عبر مناقشة نهج شامل للأمن النووي والاشعاعي.