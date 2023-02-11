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الاقتصادي

أسوأ أسابيع الأسهم الأميركية منذ ديسمبر

متعامل في بورصة نيويورك (رويترز)
12 فبراير 2023 02:03

شريف عادل (واشنطن)
 
عوض مؤشر أس آند بي 500 خسائر الساعات الأولى من جلسة آخر أيام الأسبوع، إلا أنه لم يتمكن من محو الخسارة الأسبوعية، التي وصلت إلى 1.11%، وجعلت الأسبوع الفائت هو الأسوأ للمؤشر منذ شهر ديسمبر الماضي، وهو نفس حال مؤشر ناسداك، الذي فقد 2.41% من قيمته، بينما اكتفى مؤشر داو جونز الصناعي بخسارة 0.17%، خلال أسبوع.
وترددت مؤشرات الأسهم الأميركية الثلاثة، منتقلة بين المنطقة الخضراء والحمراء خلال تعاملات الأسبوع، بسبب غموض الرؤية فيما يخص توجهات بنك الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) خلال الفترة القادمة، وتحديداً بعد إعلان بيانات سوق العمل القوية يوم الجمعة الماضي، والتي منحت البنك المركزي الأكبر في العالم بعض الحرية، إن أراد استمرار السياسات المتشددة لبعض الوقت. وتسببت نتائج الأعمال غير الجيدة أيضاً، مما أُعلن خلال الأسبوع المنتهي، في تراجع أسعار العديد من الأسهم، وجاء في مقدمتها سهم شركة ليفت، صاحبة تطبيق النقل التشاركي، والذي خسر أكثر من ثلث قيمته خلال تعاملات يوم الجمعة فقط، بعد الإعلان مساء الأربعاء عن تحقيقه مبيعات وأرباحاً أقل من التوقعات.
وتسبب نفس الغموض في تراجع الأسهم الأوروبية خلال تعاملات يوم الجمعة، بنسبة 1%، بعد تسجيل مؤشرها ستوكس 600 أعلى مستوياته فيما يقرب من عام. وتأثر المؤشر بخسارة سهم شركة أديداس، عملاق صناعة الملابس الرياضية الألماني، أكثر من 10% من قيمته، ومنافسه بوما أكثر من 4.5% من قيمته، بسبب توقعات متشائمة لأديداس، فيما يخص مبيعاتها وأرباحها خلال الفترة القادمة.

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