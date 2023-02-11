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«دويتشه بنك»: رفع الفائدة لكبح التضخم في منطقة اليورو

«دويتشه بنك»: رفع الفائدة لكبح التضخم في منطقة اليورو
12 فبراير 2023 02:03

فرانكفورت (د ب أ)

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 قال رئيس مصرف دويتشه بنك الألماني، كريستيان زيفينج، إنه من الضروري «للغاية» رفع المزيد من أسعار الفائدة لمكافحة التضخم المرتفع في منطقة اليورو. وقال زيفينج في تصريحات لصحيفة «فيلت آم زونتاج» الألمانية المقرر صدورها اليوم: «مخاطر التضخم لا تزال مرتفعة. تكلفة الطاقة يمكن أن ترتفع بسهولة مرة أخرى، وإعادة فتح الصين يمكن أن يعطي أيضاً الأسعار دفعة مؤقتة». 
ورفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة في منطقة اليورو التي تضم 20 عضواً للمرة الخامسة على التوالي في بداية فبراير الجاري، ولا يستبعد اتخاذ قرار بزيادة أخرى بمقدار 0.5% خلال اجتماعه المقرر في 16 مارس المقبل.  ويبلغ سعر الفائدة الأساسي في منطقة اليورو حالياً 3%.  ومعدل الإيداع، الذي تحصل عليه البنوك عند إيداع الأموال لدى المركزي الأوروبي، هو 2.5%.  وتجعل أسعار الفائدة المرتفعة القروض أكثر تكلفة، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى إبطاء الطلب، ومساعدة المركزي الأوروبي على خفض التضخم إلى المستوى المستهدف البالغ 2%. 

دويتشه بنك
منطقة اليورو
ألمانيا
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