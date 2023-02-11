جهود حكومية لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد

دبي (الاتحاد)

أكد معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، رئيس مجلس إدارة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، أن حكومة الإمارات ساعية بجهودها المتواصلة لتعزيز دور القطاع الخاص لتطوير مختلف القطاعات الاقتصادية، وضمان مواكبة أعمالهم مع المتغيرات العالمية إيماناً بأهمية اقتصاد العمل الحر باعتباره جزءاً أساسياً لتطوير وتنمية منظومة الاقتصاد الرقمي.

جاء ذلك، خلال ورشة عمل حول اقتصاد العمل الحر نظمتها غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، حيث جمعت قادة القطاع الرئيسيين والمستثمرين والجهات المختصة لمناقشة مستقبل هذا القطاع الواعد.

وتضمنت الورشة التي عقدت في مقر غرف دبي، جلسة نقاشية تناولت أربعة مواضيع رئيسية شملت اللوائح التنظيمية والتشريعات والتمويل والمواهب والبنية التحتية، كما ناقش الحضور الأفكار المبتكرة حول اقتصاد العمل الحر، والتحديات والفرص المتاحة.

وأشار معالي العلماء إلى أهمية بناء المواهب لتطوير اقتصاد العمل الحر والاستفادة من أكبر عدد من الكفاءات لبناء اقتصاد عالمي قائم على المواهب، واستقطاب أفضل المواهب للمشاركة في تعزيز منظومة الاقتصاد الرقمي في دولة الإمارات، وترسيخ مكانتها وجهةً عالميةً للمواهب وأصحاب الخبرات والكفاءات.

ولفت معاليه إلى أن نحو 50% من الكفاءات التي تعمل بشكل مستقل في العالم اليوم، يكمن عملهم في نطاق برمجة الكمبيوتر والاستشارات وخدمات تكنولوجيا المعلومات والتسويق، مشيراً إلى أن قطاع العمل الحر في الدولة بالفعل يشهد نمواً متزايداً، ما يؤكد أهمية تطوير اللوائح التنظيمية في قطاع العمل الحر، والتعاون مع القطاع الخاص لوضع خريطة طريقة تعزز نمو وتنافسية القطاع.

وتندرج ورشة العمل التي انعقدت في المقر الرئيسي لغرف دبي، ضمن سلسلة من الورش التفاعلية التي تنظمها غرفة دبي للاقتصاد الرقمي دورياً لجمع قادة القطاع من أجل التواصل، وتبادل الأفكار بخصوص الاتجاهات الحالية والمستقبلية التي تؤثر على القطاعات الرقمية، بالإضافة إلى أشكال الدعم المختلفة التي تقدمها الغرفة لتعزيز الشراكات والحلول الداعمة لنمو القطاع الخاص في العصر الرقمي.