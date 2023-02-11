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براءة اختراع لـ«كهرباء دبي» عن الطباعة ثلاثية الأبعاد

مركز البحوث والتطوير التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي (من المصدر)
12 فبراير 2023 02:03

دبي (الاتحاد)

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سجل مركز البحوث والتطوير، التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي، سابع براءة اختراع له عن جهاز لاصق لتعزيز الطباعة ثلاثية الأبعاد، من خلال توزيع المادة اللاصقة أوتوماتيكياً على لوحة الطباعة ثلاثية الأبعاد بطريقة محكمة وملائمة، بما يضمن ثبات الأجزاء المطبوعة ثلاثية الأبعاد على ألواح الطباعة وفق المطلوب.
وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، في بيان، إن هذا الإنجاز يدعم جهود الهيئة لتطوير بنى تحتية وبرامج متقدمة متخصصة في الطباعة ثلاثية الأبعاد و«التصنيع بالإضافة»، واستثمارها للتغلب على التحديات التي يواجهها قطاع الطاقة. وتعتمد الهيئة على تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد كأحد الحلول الابتكارية لبناء النماذج وتصنيع قطع الغيار لقطاعات الإنتاج والنقل والتوزيع، ودعم رقمنة قائمة موجوداتها ومعداتها.
وأضاف معالي الطاير: «يسهم مركز البحوث والتطوير في دفع عجلة الابتكار في مختلف مجالات الإنتاج والتشغيل التي تحتاجها الهيئة، وأصبح المركز منصة عالمية توفر حلولاً وتقنيات مبتكرة تسهم في تعزيز العمليات التشغيلية والخدماتية لمختلف قطاعات المؤسسات الخدماتية».  
بدوره، قال المهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز في الهيئة: «إلى جانب براءات الاختراع السبع التي سجلها المركز حتى الآن، نشر المركز منذ إطلاقه 134 ورقة بحثية في مؤتمرات علمية دولية ومجلات ودوريات عالمية محكّمة. ويضم المركز 48 باحثاً وباحثة من بينهم 31 من حملة الدكتوراه والماجستير».

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