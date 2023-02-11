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«دبي الرقمية» تناقش تقنيات الويب  3 والميتافيرس

«دبي الرقمية» تناقش تقنيات الويب  3 والميتافيرس
12 فبراير 2023 02:03

دبي (الاتحاد)

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عقدت دبي الرقمية مؤخراً ورشة عمل متخصصة تحت عنوان «حياة المستقبل»، بالشراكة مع شركة «أنيموكا فينتشرز»، تناولت تقنيات الويب 3 والميتافيرس والإمكانات التي توفرها، والفرص الاستثمارية الواعدة في هذا القطاع.
وقالت دبي الرقمية  في بيان: تُعد «أنيموكا فينتشرز» شركة استثمارية مختصة في الويب 3 وشركات ومشاريع البلوك تشين، وهي الذراع الاستثمارية البارزة للعلامات أنيموكا - الشركة الرائدة في المنتجات الترفيهية الرقمية والبلوك تشين والألعاب الإلكترونية التعليمية.
واستعرضت الورشة التي شاركت فيها نخبة من خبراء وممثلين من شركات رائدة حققوا ابتكارات وتجارب متميزة في مجال الويب 3، كما بحثت الورشة جُملةً من الموضوعات ذات الصلة، بما في ذلك البنية التحتية، وحالات استخدام تكنولوجيا الميتافيرس وألعاب البلوك تشين، إلى جانب مستقبل سلاسل التوريد والتمويل المفتوح وتقارب البيانات.
وقال الدكتور مروان الزرعوني، المستشار الاستراتيجي في دبي الرقمية، خلال كلمته التي ألقاها أثناء الورشة: «إن دبي الرقمية، وبصفتها الجهة المعنية بالتحول الرقمي الشامل لكل جانب من جوانب حياة الناس في الإمارة لجعل حياتهم أسهل وأكثر سعادة من خلال التقنيات المتقدمة والتكنولوجيا المتطورة والخدمات الذكية، تعمل بشكل حثيث لاستكشاف الفرص التي تقدمها التقنيات الناشئة، وإبرام شراكات مثمرة مع الجهات والشركات التي تخطو خطوات واسعة في هذه القطاعات، بهدف تعزيز جذب المستثمرين إلى دبي، والمساهمة في تحويلها إلى عاصمة رقمية عالمية».

دبي الرقمية
الميتافيرس
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