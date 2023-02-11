صناعة السيارات الكهربائية العالمية تحتاج للدعم

حسونة الطيب (أبوظبي)

ربما وبحلول عام 2040، تخلو شوارع العشرات من الدول حول العالم مثل، المملكة المتحدة وفرنسا والنرويج، من السيارات التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي. لكن ولانتشار مثل السيارات الكهربائية، ينبغي أن تكون أسعارها في متناول الجميع.

عقود الإيجار طويلة الأجل

ويبدو أن عملية التحول، تحفها بعض المخاطر المتمثلة في الارتفاع الكبير لأسعار البطاريات الكهربائية، بجانب تحفظ البنوك، عن تقديم التمويل اللازم لإتمام عقود الإيجار طويلة الأجل. كما أن الفجوة، كبيرة للغاية، بين الذين لديهم المقدرة، والذين ليست لديهم، على اقتناء السيارات التي تعمل بالكهرباء. وتسيطر العقود طويلة الأجل، على عمليات الشراء في الوقت الحالي، لتشكل 9 سيارات من كل 10 يتم شراؤها عبر هذه العقود أو باتفاقية مماثلة، بحسب «فاينانشيال تايمز».

ودأب المصرفيون في الماضي، على حساب قيمة بيع السيارة، بعد استخدامها لمدة تتراوح بين 3 إلى 4 سنوات. وتعتبر المشاكل المرتبطة بحساب هذه القيمة، أحد العوامل التي تسهم في ارتفاع أسعار السيارات التي تعمل بالكهرباء. ويعود ذلك، لقلة البيانات المتوافرة التي يمكن الاعتماد عليها في حساب هذه القيمة، على العكس من السيارات التي تعمل بمحركات الديزل، التي يسهل حسابها بموجب، عدد الأميال التي قطعتها وتاريخ الصيانة وغيرها من العوامل الأخرى.

ويعتبر تقليل القيمة التي تفقدها السيارة الكهربائية بعد الاستخدام، عاملاً أساسياً، في تسهيل اقتناء المستهلكين لهذه السيارات، مع الوضع في الاعتبار، أن البطارية، هي الأصل الأكثر أهمية في تحسين هذه القيمة، نظراً لعدم سرعة تلفها. ومن العوامل الأخرى التي تساعد السيارات الكهربائية، للحفاظ على قيمتها، قلة قطع المحرك، ما يعني قلة دورات الصيانة.

وتؤكد شركة هيرتز العالمية لإيجار السيارات، والتي بدأت استخدام سيارات تعمل بالكهرباء ضمن أسطولها، أن تكلفة صيانة هذه السيارات، تقل عن نظيراتها التي تعمل بالوقود، بنسبة تتراوح بين 50 إلى 60%، بيد أنها تستهلك إطارات أكثر لثقل وزنها.

وعلى الرغم من طول عمر البطارية، إلا أنه لم يسهم في خفض أسعار عقود إيجار السيارات الكهربائية؛ نظراً لعدم حماس البنوك، باعتبارها المسؤولة عن هذه العقود، لتقليل التكلفة. ومن ضمن العوامل، التي تقود للمزيد من النقص في قيمة السيارات الكهربائية المستخدمة، عمليات التطوير المستمر للبطاريات، ما يعني صعوبة بيعها.

قيمة ما بعد البيع

وفي نهاية الأمر، ربما يستغرق جمع ببيانات كافية لإقناع المصرفيين بزيادة قيمة السيارات الكهربائية المستعملة، بين 3 إلى 4 سنوات، ما يعني انخفاض أسعار الإيجار. وتجني العديد من مؤسسات التمويل التابعة لشركات صناعة السيارات مثل، «فولكس فاجن للخدمات المالية» و«فورد للائتمان»، أرباحاً كبيرة، حيث حققت الأولى 3 مليارات يورو، بينما الثانية 1.7 مليار يورو، خلال النصف الأول من عام 2022.

ومع الجدل الذي يدور، حول عدم تشجيع الممولين للتحول السريع نحو تبني السيارات الكهربائية، برزت موجة جديدة من الشركات الصغيرة لإيجار السيارات الكهربائية، تهدف لاستغلال الفجوة التي تعانيها سوق السيارات.

بلغ عدد مبيعات السيارات الكهربائية في المملكة المتحدة، نحو 200 ألف في عام 2021، من المنتظر دخولها سوق المستعمل في غضون 3 سنوات، بينما من المتوقع زيادة عدد الباحثين عن السيارات المستخدمة، عن هذا العدد في ذلك الوقت.

ولحل معضلة تراجع قيمة السيارات الكهربائية المستعملة، تقدم بعض الشركات المُصنعة، ضمانات على البطاريات تمتد لنحو 8 سنوات. ويقوم بعضهم في أميركا، بدفع ألفي دولار مقابل الحصول على شهادة ضمان للبطارية. ومن بين الركائز الأساسية لسوق السيارات الكهربائية، جعلها أكثر جاذبية، ليتمكن المستهلك من شرائها بكل ثقة وطمأنينة.