14 مشروعاً توفر 6 آلاف وحدة سكنية جديدة بأبوظبي

سيد الحجار (أبوظبي)

أطلقت شركات التطوير العقاري بأبوظبي خلال العام الفائت، 14 مشروعاً جديداً توفر ما يقارب 6 آلاف وحدة سكنية، وسط تحقيق مبيعات قوية بالمشاريع الجديدة.

وشهد العام الماضي، زيادة في وتيرة إطلاق المشاريع الجديدة، مقارنة بالعام 2021، والذي تم خلاله إطلاق 10 مشاريع جديدة تضم أكثر من 3100 وحدة سكنية، بعدما شهد عام 2020 تراجعاً ملحوظاً في عدد المشاريع الجديدة، بسبب تداعيات جائحة «كوفيد-19»، حيث أطلقت الدار العقارية خلال 2020 مشروع «نويا» فقط في جزيرة ياس، والذي يوفر 510 منازل وتاون هاوس.

وأكد مسؤولون وخبراء عقاريون لـ«الاتحاد»، أن مواصلة الزيادة في وتيرة إطلاق المشاريع الجديدة بأبوظبي تعكس حجم الطلب القوي بالسوق العقاري في العاصمة، مع جاذبية القطاع في استقطاب شرائح متنوعة من المستثمرين، سواء من الأجانب أو المقيمين أو المواطنين.

وأظهرت نتائج مؤشرات التداولات العقارية في إمارة أبوظبي، تسجيل القطاع العقاري 17.9 ألف معاملة بيع ورهن عقاري خلال عام 2022، بقيمة تداولات عقارية بلغت 61.5 مليار درهم.

وأكد تقرير صادر مؤخراً عن شركة «أستيكو» لإدارة العقارات، أن عام 2022 شهد تسليم نحو 8500 وحدة سكنية بأبوظبي، موزعة بمناطق مختلفة منها جزيرة الريم وشاطئ الراحة وجزيرة السعديات، كما تم إطلاق مشاريع جديدة ومراحل إضافية لمشاريع تم الإعلان عنها سابقاً عام 2022، وتقع في جزر ياس والجبيل والريم والسعديات.

مشاريع جديدة

وأطلقت «الدار العقارية» العام الماضي، 7 مشاريع جديدة توفر نحو 3700 وحدة سكنية، بجزيرتي «ياس» و«السعديات» ومنطقة الشامخة.

وطرحت شركة بلووم القابضة منتصف العام الماضي، 257 منزلاً وفيلا مستقلة ضمن المرحلة الأولى «قرطبة»، من مشروع بلووم ليفينج بأبوظبي، والذي تبلغ تكلفته 9 مليارات درهم، ويوفر أكثر من 4.5 ألف وحدة سكنية، فيما طرحت سبتمبر الماضي مشروع «توليدو» والذي يضم 405 وحدات سكنية، ويمثل المرحلة الثانية من «بلووم ليفينج».

وخلال العام الماضي، كشفت «كيو للعقارات» عن مشروع «ريم هلز» بجزيرة الريم، والذي سيوفر نحو 2238 وحدة سكنية، بتكلفة 8 مليارات درهم، حيث طرحت خلال مارس الماضي، المرحلة الأولى من المشروع التي تضم نحو 221 فيلا سكنية، فيما كشفت سبتمبر الماضي، عن طرح وبيع كل الوحدات السكنيّة للمرحلة الثانية من المشروع، والتي توفر نحو 166 فيلا.

وأطلقت شركة «إمكان» العقارية خلال يونيو الماضي، المرحلة الثانية من مشروع «حدائق الجرف» في منطقة غنتوت بين أبوظبي ودبي، والتي ستضم 98 فيلا، وكانت «إمكان» قد طرحت عام 2019، المرحلة الأولى بمشروع الجرف، والتي تضم 293 فيلا سكنية وقطع أراضٍ.

وكشفت شركة جزيرة الجبيل للاستثمار يوليو الماضي عن تفاصيل قرية عين المها، ضمن مشروع تطوير جزيرة الجبيل، حيث تضم «عين المها» 240 فيلا، ومن المقرر إنجازها خلال الربع الأول من 2025، كما أعلنت ترسية عقد تطوير مشروع وحدات التاون هاوس في سوق الجبيل، والبالغ عددها 150 وحدة.

ويوفر مشروع تطوير جزيرة الجبيل في أبوظبي، أكثر من 1300 فيلا وتاون هاوس وشقة وقطعة أرض، بميزانية تبلغ 10 مليارات درهم.

كما كشفت شركة ريبورتاج العقارية العام الماضي عن مشروعي «بيرلا 1» و«بيرلا 2» في جزيرة ياس، بإجمالي 305 شقق سكنية، بجانب مشروع «بلازا» في مدينة مصدر، والذي يضم 348 وحدة سكنية.

رؤية مستدامة

وقال ماجد عودة، الرئيس التنفيذي لمجموعة كيو القابضة: «إن القطاع العقاري بأبوظبي يشهد تطورات إيجابية ملحوظة في ظل توجه أبوظبي لتوفير مشاريع سكنية فاخرة تُشكل انعكاساً للرؤية المستقبلية والمستدامة، ما يعزز من مكانة الإمارة واحدةً من أفضل مدن العالم للعيش والاستثمار».

وأعلنت «كيو للعقارات»، إحدى شركات «كيو القابضة»، مؤخراً، بيع الوحدات السكنية المطروحة كافة ضمن مشروع «ريم هلز» السكني في جزيرة الريم، وسط إقبال كبير من قبل المستثمرين والعملاء. وأوضح عودة أن الفترة الأخيرة شهدت توالي الكشف عن العديد من المبادرات والمحفزات الاقتصادية بالدولة، والتي أسهمت في تحسن النشاط الاقتصادي بمختلف القطاعات الاقتصادية، وفي مقدمتها القطاع العقاري.

طلب مرتفع

بدوره، أوضح كارلوس واكيم، الرئيس التنفيذي لشركة بلووم القابضة، أن الطلب المرتفع بالسوق العقاري في أبوظبي يشجع الشركة على مواصلة طرح المزيد من المشاريع الجديدة التي تلبي متطلبات شرائح متنوعة من المشترين، لافتاً إلى وجود طلب قوي على مشروع «بلووم ليفينج» الذي طرحته الشركة العام الماضي.

وأوضح أن بيع الوحدات التي تم طرحها ضمن «قرطبة» و«توليدو» بمشروع «بلووم ليفينج» يؤكد الثقة الكبيرة لدى المستثمرين والعملاء بمشاريع الشركة، وبالسوق العقاري في الإمارات

وكشفت «بلووم» مؤخراً عن بدء التسليم المبكر لمنازل التاون هاوس ضمن مشروع الضي، المرحلة الخامسة من حدائق بلووم، وذلك قبل 6 أشهر من موعد التسليم المحدد.

وحدات مستدامة

استهلت الدار العقارية عام 2023 بإطلاق مشروع «المدينة المستدامة - جزيرة ياس»، بالشراكة مع «دايموند ديفيلوبرز».

ويضم المشروع 10 مجمعات سكنية، متاحة للمشترين من جميع الجنسيات، حيث تشمل المرحلة الأولى إنشاء 512 شقة وتاون هاوس، تم بيعها بالكامل بقيمة مليار درهم، ما دفع الشركة إلى طرح بقية وحدات المشروع للبيع، وتشمل 352 وحدة.

وكشفت «الدار» الشهر الحالي عن إطلاق مشروع «منارة ليفنج»، والذي سيضم 237 منزلاً بجزيرة السعديات.