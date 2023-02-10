3.56 مليار درهم مساهمة «أدنيك» في اقتصاد أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

حققت مراكز المعارض التابعة لمجموعة «أدنيك» في كل من أبوظبي والعين عوائد مباشرة وغير مباشرة على اقتصاد إمارة أبوظبي بقيمة إجمالية وصلت إلى 3.56 مليار درهم خلال عام 2022 بزيادة 48% مقارنة بـ 2021. وقالت المجموعة في بيان: تأتي هذه النتائج المميزة بعد زيادة عدد زوار الفعاليات التي استضافها مركز أبوظبي الوطني للمعارض 155% مقارنة بعام 2021.

وزاد عدد الفعاليات التي استضافها «أبوظبي للمعارض» و«العين للمؤتمرات» العام الماضي بنحو 37% إلى 238 فعالية مقارنة بـ 174 فعالية في 2021.

وفي عام 2022، استضاف «أبوظبي للمعارض» 11 معرضاً جديداً، ليرتفع بذلك مجموع المعارض والفعاليات المختلفة التي استضافها المركز إلى 211 معرضاً وفعالية، بزيادة 225% مقارنة بعام 2021.

كما استضاف المركز خلال العام الماضي 24 مؤتمراً دولياً بارزاً يقام 9 منها للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، كما فازت المجموعة بـ 10 عطاءات لتنظيم واستضافة مؤتمرات دولية بارزة لتقام للمرة الأولى في إمارة أبوظبي والمنطقة بنسبة نمو بلغت 400% عن العام السابق.

فرص العمل الجديدة

وكشفت مجموعة أدنيك عن دعمها لاستحداث العديد من فرص العمل الجديدة في القطاعات ذات الصلة وصلت إلى 21 ألف فرصة عمل، بزيادة قدرها 31% عن عام 2021، كما أسهمت الفعاليات التي استضافتها المراكز التابعة للمجموعة في ارتفاع حجوزات الفنادق إلى 471 ألف ليلة فندقية على مستوى الإمارة. واستضاف مركز إكسل لندن التابع لمجموعة أدنيك في عام 2022 نحو 250 معرضاً منها 15 معرضاً تقام لأول مرة في المرة.

محفظة الأعمال

وقال حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك:« يأتي هذا الأداء القوي خلال العام الماضي امتداداً للنجاحات المستمرة التي حققتها المجموعة، ويؤكد الموقع الريادي لإمارة أبوظبي على خريطة الأعمال في العالم، ويسهم في ترسيخ مكانة مجموعة أدنيك باعتبارها من اللاعبين البارزين في تحقيق الرؤية المستقبلية للقيادة الرشيدة بتنويع واستدامة مصادر الدخل، وذلك من خلال التطوير المستمر لقدراتها وجودة خدماتها، وتنويع محفظة أعمالها على نحو يحقق مردود إيجابي على الاقتصاد والمجتمع، ويخدم مصالح الشركاء الحاليين والمستقبليين».

وأضاف:« تمكنت قطاعات الأعمال التابعة للمجموعة من تحقيق نتائج قياسية خلال عام 2022 من خلال البناء على ما تم تحقيقه من إنجازات في قطاعات الأعمال التقليدية، وتوسيع أعمالها لتشمل قطاعات وأقاليم جغرافية جديدة في كل من منطقة الشرق الأوسط وأوروبا، الأمر الذي يعكس استراتيجية الشركة الدائمة لاقتناص الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات الحيوية، والمساهمة في التأكيد على مكانة إمارة أبوظبي كعاصمة لصناعتي سياحة الأعمال والسياحة الترفيهية في المنطقة».