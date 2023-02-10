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الاقتصادي

«أبوظبي الأول»: لا نقيم حالياً عرض شراء «ستاندرد تشارترد»

«أبوظبي الأول»: لا نقيم حالياً عرض شراء «ستاندرد تشارترد»
11 فبراير 2023 01:56

أبوظبي (وام) 

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قال «بنك أبوظبي الأول» إنه لا يقيم عرضاً محتملاً في الوقت الحالي لشراء بنك «ستاندرد تشارترد» الذي يقع مقره في لندن. وأضاف «أبوظبي الأول»، في إفصاح توضيحي أمس لسوق أبوظبي للأوراق المالية: «نؤكد من جديد أن البنك لا يقيم عرضاً محتملاً لستاندرد تشارترد، بعد الإعلان في يناير الماضي دخولنا في مراحل مبكرة جداً من تقييم عرض محتمل لشراء البنك، لكننا لم نعد نفعل ذلك حالياً».
وبحسب الإفصاح، فإن «أبوظبي الأول» وأي شخص يتصرف بالتنسيق معه، ملزم بالقيود المنصوص عليها في القاعدة 2.8 من كود المملكة المتحدة والقاعدة 31.1 «ج» من كود هونج كونج. وذكر الإفصاح، أن «أبوظبي الأول» وأي شخص يعمل بالتنسيق معه، يحتفظ بالحق في الإعلان عن عرض أو عرض محتمل للشركة أو تقديم أو المشاركة في عرض أو عرض محتمل للشركة و/ أو اتخاذ أي إجراء آخر غير مسموح به بموجب القاعدة 2.8 من كود المملكة المتحدة أو القاعدة 31.1 «ج» من كود هونج كونج في غضون ستة أشهر من تاريخ هذا الإعلان في الحالات التالية. 

أبوظبي الأول
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