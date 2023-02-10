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الاقتصادي

«بنك أوف أميركا»: 5% نمو الناتج غير النفطي للإمارات في 2023

«بنك أوف أميركا»: 5% نمو الناتج غير النفطي للإمارات في 2023
11 فبراير 2023 01:56

أبوظبي (وام) 

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توقع جان ميشيل، المدير الاقتصادي لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى بنك أوف أميركا، ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدولة الإمارات بنسبة %5 في 2023. وقال ميشيل في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام»، إن الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في دولة الإمارات يستفيد من النشاط القوي للقطاع السياحي والعقاري.
تأتي توقعات «بنك أوف أميركا» متماشية مع المؤسسات والبنوك الدولية الأخرى، حيث توقع صندوق النقد الدولي أن ينمو اقتصاد الإمارات غير النفطي بما نسبته 4% في 2023، بينما يتوقع البنك الدولي أن ينمو بنسبة 4.7%. وذكر ميشيل أن الاكتتابات الأولية التي شهدتها أسواق المال في دولة الإمارات مؤخراً، بالإضافة إلى استحداث ضريبة الشركات، يسلطان الضوء على زخم الجهود الحكومية المستمرة والاستباقية لدعم الاقتصاد.  وشهدت أسواق الإمارات 11 طرحاً أولياً العام الماضي، جمعت 51.2 مليار درهم بعد أن استقطبت طلبات اكتتاب بنحو 1.454 تريليون درهم في خطوة أسهمت في زيادة عمق الأسواق، وتعزيز جاذبيتها الاستثمارية، واستقطاب شريحة جديدة من المستثمرين. وأشار المدير الاقتصادي لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى بنك أوف أميركا، إلى أن إمارة دبي أطلقت مؤخراً رؤيتها الاقتصادية للعقد القادم، حيث تشمل أهداف نمو طموحة، متوقعاً أن تحقق الإمارة فائضا ماليا خلال العام الحالي بدعم من مسار السياسات المالية المنتهجة. 
وتضم «أجندة دبي الاقتصادية D33» التي تم إطلاقها في مطلع يناير الماضي، 100 مشروع تحولي، وبمستهدفات اقتصادية طموحة تسعى إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال العقد المقبل وصولاً إلى عام 2033، وترسيخ موقعها ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية حول العالم.

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تجارة الإمارات غير النفطية
الناتج المحلي الإجمالي
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