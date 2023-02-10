مكتب أبوظبي للصادرات يوقع اتفاقيتي تمويل مع أنجولا

أبوظبي (الاتحاد)

وقع مكتب أبوظبي للصادرات، (أدكس)، التابع لصندوق أبوظبي للتنمية، اتفاقيتي تمويل مع حكومة أنجولا بقيمة 445 مليون درهم (121.3 مليون دولار)، بالتعاون مع بنك ستاندرد تشارترد، وبمقتضى الاتفاقية الأولى والتي تبلغ قيمتها 330 مليون درهم (90 مليون دولار)، سيتم إنشاء مركزي بيانات ومنصة للحوسبة السحابية وفق أحدث النظم التكنولوجية، وسيتولى تنفيذ المشروع شركة «بريسايت» لحلول الذكاء الاصطناعي التابعة لمجموعة (G42) الإماراتية الرائدة في مجال تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي.

وبموجب الاتفاقية الثانية، ستقوم شركة مارك كابلز، وهي شركة إماراتية متخصصة في تصنيع الكابلات ومحولات الطاقة، بتركيب وصيانة إنارة الطرق باستخدام مصابيح صديقة للبيئة في مدن لواندا، ومالانج، وإندالاتاندو، وأويجي في أنجولا.

وقع الاتفاقيتين، محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، رئيس اللجنة التنفيذية لمكتب أبوظبي للصادرات، ومعالي فيرا ديفيز دي سوزا، وزيرة المالية في أنجولا، وتوماس براموتيدهام، الرئيس التنفيذي لشركة بريسايت، وفاروق محمد، رئيس تمويل الصادرات في بنك ستاندرد تشارترد. وحضر التوقيع خليفة عبدالله القبيسي، نائب مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، وأليكسيس بايغامبا، رئيس مجلس إدارة مارك كابلز، وخليل المنصوري، مدير عام مكتب أبوظبي للصادرات بالإنابة، وعدد من المسؤولين من مختلف الجهات.

نقطة انطلاق مهمة

وقال محمد سيف السويدي: «تشكل الاتفاقيتان نقطة انطلاق مهمة لمرحلة جديدة من التعاون التنموي مع حكومة أنجولا، حيث يسهم التمويل في بناء شراكات فعالة لدعم تطوير بنية تحتية حديثة وصديقة للبيئة في أنغولا من خلال شركات إماراتية رائدة، إضافة إلى أن الاتفاقيتين تعملان على دعم الجهود المبذولة لتعزيز تنويع اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة، ودعم تواجد الشركات الوطنية في الأسواق الخارجية».

من جانبها، تقدمت معالي فيرا ديفيز دي سوزا، بالشكر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة على دورها الريادي بدعم أنجولا في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية.

بدوره، قال توماس براموتيدهام، الرئيس التنفيذي لشركة بريسايت: «نحن سعداء بأن نكون جزءاً من المساهمين في تطوير الأنظمة الرقمية في أنجولا والتي تدعم تحفيز النمو الاقتصادي في البلاد».

ووصف فرانسيسكو دي مارتينو، الرئيس التنفيذي لمجموعة مارك كابلز، الاتفاقية بأنها خطوة مهمة لتنمية قطاع الصادرات الوطنية، حيث ستقوم الشركة بتصدير مستلزمات الإنارة والأعمدة والكابلات والمحولات الكهربائية إلى أنجولا والتي يتم تصنيعها في دولة الإمارات.