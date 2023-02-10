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الاقتصادي

مذكرة تفاهم بين «الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة» و«الشارقة للاستثمار الأجنبي»

خلال توقيع مذكرة التفاهم (من المصدر)
11 فبراير 2023 01:56

الشارقة (الاتحاد) 

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وقعت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر «استثمر في الشارقة»، مذكرة تفاهم لتعزيز الشراكات الاستثمارية. 
ووقع مذكرة التفاهم عن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، على هامش منتدى الشارقة للاستثمار، أسامة أمير فضل، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المسرعات الصناعية بوزارة الصناعة التكنولوجيا المتقدمة، ومحمد جمعة المشرخ، المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر «استثمر في الشارقة»، بحضور عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وأحمد عبيد القصير، المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق).
وتعزز مذكرة التفاهم التعاون بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومكتب «استثمر في الشارقة»، من خلال العمل والشراكة في ترويج فرص ومزايا مبادرة «اصنع في الإمارات» التي أطلقتها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة عبر الحملات الترويجية للفرص الاستثمارية، إضافة إلى توفير حوافز وممكنات نوعية لتعزيز البيئة الاستثمارية في قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في إمارة الشارقة التي تعمل على تعزيز الاستثمارات في قطاعاتها كافة، بما في ذلك القطاع الصناعي.
قال عمر السويدي، إن مذكرة التفاهم تتماشى مع سياسات وجهود الوزارة في تعزيز الشراكات المحلية، بما يتماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، لتعزيز البيئة الاستثمارية الجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين في القطاع الصناعي، ودعم الاستثمارات النوعية في القطاعات الحيوية وذات الأولوية من خلال مبادرة اصنع في الإمارات، وبرنامج القيمة الوطنية المضافة.
من جانبه، قال أحمد عبيد القصير «يمثل التعاون بين مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، خطوة استراتيجية إلى الأمام في دفع النمو الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة من خلال الاستثمار في قطاعي الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة».

وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة
الإمارات
مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي
منتدى الشارقة للاستثمار
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