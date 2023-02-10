18.56 مليار درهم أرباح «ملتيبلاي» خلال 2022

أبوظبي (الاتحاد)

سجلت مجموعة ملتيبلاي، صافي أرباح بلغ 18.56 مليار درهم خلال عام 2022، مدفوعاً بالأداء القوي لاستثمارات المجموعة ونمو المحفظة التشغيلية. وقالت ملتيبلاي في بيان: «أظهرت معظم الشركات التابعة للمجموعة نمواً في الأرباح التشغيلية في العام 2022، ما يسلط الضوء على قوة هذه الشركات ومرونة المجالات التي تعمل بها. وحققت شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات نمواً بنسبة 51%، فيما حققت شركة فيولا كوميونيكيشنز نمواً بنسبة 203% مدعومة بالإنفاق على الفعاليات والوسائط الخارجية ونمو الاقتصاد، وذلك في فترة ما بعد جائحة كورونا، كما حققت مجموعة أومورفيا نمواً بنسبة 47%. وواصلت المجموعة مسيرة استثماراتها الاستراتيجية بقيمة تزيد على 12 مليار درهم في عام 2022 بقطاعات الأعمال الديناميكية التي تضم الصناعات الأساسية عالية النمو.

وقال أندريه صايغ، رئيس مجلس الإدارة، إن مجموعة ملتيبلاي تتمتع بمكانة جيدة لعام 2023 وما بعده، تمكّنها من الاعتماد على الأداء القوي الذي تحقق العام الماضي لعدد من الأسباب، منها محافظة الاقتصاد في دولة الإمارات العربية المتحدة على زخم قوي، إضافة إلى استمرار ربحية الشركات بسبب زيادة النشاط الاقتصادي المدعوم بالأنظمة والمشاريع الحكومية الإيجابية.