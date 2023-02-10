48.1 مليار درهم أرباح 22 شركة إماراتية

يوسف البستنجي (أبوظبي)

أظهرت النتائج المالية المفصح عنها الأسبوع الماضي، لـ 22 شركة مدرجة في أسواق المال الإماراتية، أنها حققت نمواً في أرباحها الصافية الإجمالية، نسبته 132% خلال عام 2022، لتبلغ 48.076 مليار درهم في عام 2022 مقارنة مع 20.716 مليار درهم في عام 2021، بزيادة 27.36 مليار درهم.

وتصدرت قائمة الشركات الأكثر نمواً في الأرباح، شركة ملتيبلاي التي حققت 18.56 مليار درهم أرباحاً صافية العام الماضي مقارنة مع 255 مليون درهم في عام 2021، تلتها «ألفا ظبي» التي ضاعفت أرباحها لتبلغ 10.6 مليار درهم في 2022 مقارنة مع 5.17 مليار درهم في 2021.

كما سجلت هيئة كهرباء ومياه دبي نمواً تجاوزت نسبته 22% في أرباحها الصافية التي بلغت نحو 8 مليارات درهم خلال العام الماضي. ومن الشركات المساهمة الخاصة، برزت نتائج شركة كيو القابضة (القدرة القابضة سابقاً) التي حققت نحو 823 مليون درهم أرباحاً صافية لعام 2022 بزيادة تجاوزت 3 أضعاف مقارنة بأرباحها عام 2021 البالغة 202 مليون درهم.

أسواق المال

إلى ذلك، أظهرت البيانات الصادرة عن سوقي أبوظبي ودبي، ارتفاع القيمة السوقية الإجمالية للشركات المدرجة في السوقين بنحو 16 مليار درهم جديدة خلال الأسبوع الماضي، لتصل إلى 3.141 تريليون درهم، مقارنة مع 3.125 تريليون درهم قيمتها السوقية بنهاية الأسبوع الأسبق. واستقطبت تداولات بقيمة تجاوزت 10 مليارات درهم.

سوق أبوظبي

هيمن المواطنون على تداولات سوق أبوظبي للأوراق المالية، حيث استحوذوا على ما يقارب 70% من قيمة التداول.

وكانت محصلتها زيادة محافظهم الاستثمارية من الأسهم المدرجة في السوق بقيمة 1.27 مليار درهم خلال الأسبوع.

وسجل المؤشر العام للسوق 0.93% ارتفاعاً، ليغلق عند مستوى 10.023 نقطة مرتفعاً 92 نقطة مقارنة مع إغلاقه بنهاية الأسبوع الأسبق البالغ 9.931 نقطة. واستقطب السوق سيولة بلغت قيمتها 8.35 مليار درهم خلال الأسبوع الماضي. وأغلقت جلسة التداول على ارتفاع بنسبة 0.165% بالمؤشر العام للسوق، مقارنة مع مستوى إغلاقه أمس الأول.

سوق دبي

وفي سوق دبي المالي بلغت قيمة التداول خلال الأسبوع الماضي نحو 1.4 مليار درهم، وارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة بنحو 13 مليار درهم، لتبلغ 601 مليار درهم وفقاً لأسعار الإغلاق أمس، مقارنة مع 688 مليار درهم بنهاية الأسبوع السابق.

وأغلق المؤشر العام مرتفعاً 71 نقطة تقريباً مسجلاً ارتفاعاً بنحو 2% عند مستوى الإغلاق البالغ 3453.8 نقطة.

من جهة أخرى، بلغت قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم المدرجة في سوق دبي المالي، خلال الأسبوع الماضي نحو 729.86 مليون درهم، لتشكل ما يقارب من 49.27% من إجمالي قيمة المشتريات، فيما بلغت قيمة مبيعات الأجانب من الأسهم خلال الفترة نفسها نحو 679.78 مليون درهم، لتشكل ما نسبته 45.89% من إجمالي قيمة المبيعات، ونتيجة لذلك بلغ صافي الاستثمار الأجنبي نحو 50.08 مليون درهم، صافي شراء.

وبلغت قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال الأسبوع الماضي حوالي 925.98 مليون درهم، لتشكل ما نسبته 62.51% من إجمالي قيمة التداول.

وفي المقابل، بلغت قيمة الأسهم المباعة من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال الفترة نفسها حوالي 911.12 مليون درهم لتشكل ما نسبته 61.50% من إجمالي قيمة التداول، ونتيجة لذلك، بلغ صافي الاستثمار المؤسسي خلال الفترة نحو 14.85 مليون درهم، صافي شراء.

وشهدت جلسة نهاية الأسبوع، أمس، تداولات بقيمة 330 مليون درهم، وكانت محصلتها ارتفاع المؤشر العام للسوق بنسبة 0.23%، حيث أغلقت معظم الأسهم القيادية في المنطقة «الخضراء».