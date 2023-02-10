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4 صفقات كبيرة في «سوق أبوظبي»

4 صفقات كبيرة في «سوق أبوظبي»
11 فبراير 2023 01:56

أبوظبي (الاتحاد) 

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شهد سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال تداولات أمس، تنفيذ 4 صفقات كبيرة على أسهم مجموعة «ملتيبلاي». ووفق بيانات السوق تم تنفيذ الصفقات على 279.8 مليون سهم بقيمة تجاوزت 1.158 مليار درهم بسعر 4.14 درهم للسهم الواحد. والصفقات المنفذة أمس، هي ثاني الصفقات الكبيرة التي يشهدها سوق أبوظبي للأوراق المالية منذ بداية العام الجاري، بعد تنفيذ صفقة كبيرة على «العالمية القابضة» خلال يناير الماضي بقيمة 3.37 مليار درهم. وكان سوق أبوظبي شهد خلال العام المنصرم، تنفيذ صفقات كبيرة بقيمة 68.15 مليار درهم بعد تنفيذها على عدد 16.1 مليار سهم من خلال 207 صفقات.

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