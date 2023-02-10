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«عجمان الرقمية» تعزز التحول الرقمي

«عجمان الرقمية» تعزز التحول الرقمي
11 فبراير 2023 01:55

عجمان (وام) 

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أعلنت دائرة عجمان الرقمية تولّيها اختصاصات مركز عجمان للاتصال بموجب المرسوم الأميري رقم 4 لعام 2023 الذي أصدره صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بهدف العمل على ترقية التجربة المقدّمة للمتعاملين من مواطني عجمان وسكّانها، وتماشياً مع برنامج التحول الرقمي في الإمارة.
وتتضمن الاختصاصات تسهيل الوصول إلى الخدمات الحكومية عبر مختلف وسائل الاتصال المتاحة، وتبني أفضل الممارسات العالمية وإدارة الرد على الاستفسارات التي ترد للجهات الحكومية مع التقيد بسرية البيانات وفقاً للتشريعات والسياسات النافذة، إضافة إلى تلقي المقترحات والشكاوى المُقدمة حول الأداء الحكومي، وتحليل البيانات المساهمة في الترويج للخدمات والأنشطة والفعاليات التي تقدمها الجهات الحكومية المساهمة في قياس رضا المتعاملين مع الجهات الحكومية، واستطلاعات الرأي بشأن ما يقدم إليهم من خدمات حكومية أو ما تنظمه تلك الجهات من أنشطة وفعاليات.

عجمان
دائرة عجمان الرقمية
التحول الرقمي
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