223.6 مليون درهم صافي ربح «عُمان للتأمين»

دبي (الاتحاد)

سجلت شركة عُمان للتأمين «سكون» خلال العام الماضي صافي ربح بقيمة 223.6 مليون درهم بنمو 8.5% مقارنةً بالعام الأسبق، وتجاوز إجمالي الأقساط المكتتبة للشركة حاجز الـ 4 مليارات درهم بزيادة 24% على أساس سنوي.

وبلغ صافي نسبة الذمم المدينة 15.4% ليصبح بذلك المعدل الأدنى على الإطلاق في تاريخ الشركة وأحد أقل المعدلات في سوق التأمين الإماراتي مما يعكس تأكيد الشركة الرّاسخ على توليد تدفقات نقدية حرة، حسب بيان للشركة. وبلغت ملاءة رأس مال الشركة (قبل توزيعات الأرباح المقترحة) أعلى مستوى لها حيث بلغت تقريبًا 280% (في حين يبلغ الحد الأدنى من المتطلب الإلزامي 100%).