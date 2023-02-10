14 مليار درهم حجم التبادل التجاري بين الإمارات وسنغافورة

أبوظبي (الاتحاد)

بلغ حجم التبادل التجاري بين الإمارات وسنغافورة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي نحو 14 مليار درهم بنمو 29.6% مقارنة بنفس الفترة من عام 2021، فيما سجل إجمالي التجارة الخارجية بين البلدين خلال عام 2021 ما يصل إلى 15 مليار درهم، وتجاوز إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة لسنغافورة في دولة الإمارات 8 مليارات درهم حتى مطلع عام 2021 بنمو 43% مقارنة بعام 2013. جاء ذلك في إحصائيات تم استعراضها خلال لقاء عقده معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد مع معالي اس اسواران وزير النقل والوزير المسؤول عن العلاقات التجارية في سنغافورة. وبحث الجانبان -خلال الاجتماع- سبل تنمية أطر التعاون القائم بين البلدين وفرص تطوير شراكات جديدة في القطاعات ذات الأولوية في مجالات النقل والتجارة والسياحة وريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والاقتصاد الرقمي.

وأكد معالي عبدالله بن طوق، أن دولة الإمارات وبفضل رؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة، تحرص دائماً على تعزيز علاقات التعاون البناء مع شركائها الدوليين، وتنويع الروابط الاقتصادية والتجارية بما يسهم في خلق فرص نمو جديدة تخدم الرؤية التنموية الشاملة للدولة.

وقال معالي بن طوق: «إن دولة الإمارات وسنغافورة ترتبطان بالعديد من القواسم المشتركة خاصة على الصعيد الاقتصادي، إذ نجح البلدان في التحول إلى مركز تجاري دولي ووجهة عالمية للمال والأعمال والسياحة، مدعومين بالموقع الجغرافي الاستراتيجي فضلا عن امتلاك بنية تحتية وتكنولوجية ومنظومة تشريعية متطورة ومرنة، وقطاع خدمات متقدم وعلاقات تعاون متميزة مع مختلف دول العالم».

ويتمتع البلدان بعلاقات ثنائية مميزة في مجال النقل الجوي مدعومة باتفاقية الأجواء المفتوحة الموقعة بينهما، ويبلغ اليوم عدد الرحلات الأسبوعية التي تسيرها شركات النقل الوطنية إلى سنغافورة (28) رحلة أسبوعيا، بينما تسير شركة النقل السنغافورية (14) رحلة أسبوعية إلى الدولة، بإجمالي 42 رحلة طيران مباشرة أسبوعيا بين مدن البلدين.