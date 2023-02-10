السبت 11 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

14 مليار درهم حجم التبادل التجاري بين الإمارات وسنغافورة

عبدالله بن طوق واس اسواران خلال الاجتماع (من المصدر)
11 فبراير 2023 01:56

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات تطالب بتحديث استراتيجية مكافحة الإرهاب
لانا نسيبة: ملتزمون بنتائج عملية وشاملة لـ«كوب 28»

بلغ حجم التبادل التجاري بين الإمارات وسنغافورة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي نحو 14 مليار درهم بنمو 29.6% مقارنة بنفس الفترة من عام 2021، فيما سجل إجمالي التجارة الخارجية بين البلدين خلال عام 2021 ما يصل إلى 15 مليار درهم، وتجاوز إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة لسنغافورة في دولة الإمارات 8 مليارات درهم حتى مطلع عام 2021 بنمو 43% مقارنة بعام 2013. جاء ذلك في إحصائيات تم استعراضها خلال لقاء عقده معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد مع معالي اس اسواران وزير النقل والوزير المسؤول عن العلاقات التجارية في سنغافورة. وبحث الجانبان -خلال الاجتماع- سبل تنمية أطر التعاون القائم بين البلدين وفرص تطوير شراكات جديدة في القطاعات ذات الأولوية في مجالات النقل والتجارة والسياحة وريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والاقتصاد الرقمي.
وأكد معالي عبدالله بن طوق، أن دولة الإمارات وبفضل رؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة، تحرص دائماً على تعزيز علاقات التعاون البناء مع شركائها الدوليين، وتنويع الروابط الاقتصادية والتجارية بما يسهم في خلق فرص نمو جديدة تخدم الرؤية التنموية الشاملة للدولة.
وقال معالي بن طوق: «إن دولة الإمارات وسنغافورة ترتبطان بالعديد من القواسم المشتركة خاصة على الصعيد الاقتصادي، إذ نجح البلدان في التحول إلى مركز تجاري دولي ووجهة عالمية للمال والأعمال والسياحة، مدعومين بالموقع الجغرافي الاستراتيجي فضلا عن امتلاك بنية تحتية وتكنولوجية ومنظومة تشريعية متطورة ومرنة، وقطاع خدمات متقدم وعلاقات تعاون متميزة مع مختلف دول العالم».
ويتمتع البلدان بعلاقات ثنائية مميزة في مجال النقل الجوي مدعومة باتفاقية الأجواء المفتوحة الموقعة بينهما، ويبلغ اليوم عدد الرحلات الأسبوعية التي تسيرها شركات النقل الوطنية إلى سنغافورة (28) رحلة أسبوعيا، بينما تسير شركة النقل السنغافورية (14) رحلة أسبوعية إلى الدولة، بإجمالي 42 رحلة طيران مباشرة أسبوعيا بين مدن البلدين.

الإمارات وسنغافورة
الإمارات
سنغافورة
عبد الله بن طوق
إس إسواران
آخر الأخبار
جزيرة السعديات أبوظبي أفضل وجهة شاطئية في الشرق الأوسط
دنيا
جزيرة السعديات أبوظبي أفضل وجهة شاطئية في الشرق الأوسط
9 فبراير 2023
فوائد تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي لمنطقة الشرق الأوسط
الاقتصادي
فوائد تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي لمنطقة الشرق الأوسط
6 فبراير 2023
كاراجر: هذا الأمر غير مقبول
الرياضي
كاراجر: هذا الأمر غير مقبول
اليوم 02:30
لانا نسيبة تلقي بيان الإمارات أمام مجلس الأمن الدولي (من المصدر)
عربي ودولي
الإمارات تطالب بتحديث استراتيجية مكافحة الإرهاب
اليوم 02:02
جهود حثيثة لإنقاذ مزيد من العالقين تحت الأنقاض في سوريا وتركيا
عربي ودولي
سوريا وتركيا.. بصيص أمل وسط الأنقاض
اليوم 02:02
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©