725.6 مليون درهم أرباح «تيكوم» بنمو 28%

دبي (الاتحاد)

سجلت مجموعة تيكوم زيادة في الإيرادات على أساس سنوي بنسبة 12% إلى 1.97 مليار درهم، و28% نمواً في صافي الأرباح، ليبلغ 725.62 مليون درهم للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

وقال مالك آل مالك، رئيس مجلس إدارة مجموعة تيكوم، إنه منذ الطرح العام الأولي في يوليو 2022، واصلت مجموعة تيكوم تحقيق الإنجازات، وتسجيل النتائج القوية والعوائد المجزية للمساهمين، مضيفاً أن هذا الأداء المتميز، جاء مدعوماً باقتصاد دبي المتين والرؤية المستقبلية للقيادة الرشيدة.

وأوضح أن المجموعة قامت بتوزيع أرباح نقدية بلغت 200 مليون درهم على المساهمين في نوفمبر 2022، وبناءً على الأداء الاستثنائي للسنة المالية 2022، أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بقيمة 200 مليون درهم في أبريل 2023، ليصل إجمالي التوزيعات إلى 400 مليون درهم عن النصف الثاني لعام 2022.