«الواحة كابيتال» تحقق 449 مليون درهم

أبوظبي (الاتحاد)

حققت الواحة كابيتال صافي أرباح 449 مليون درهم خلال العام الماضي وبلغت إيراداتها 720 مليون درهم، ومصاريفها التشغيلية 174 مليون درهم.

وفي الربع الأخير، ارتفع صافي الأرباح 23% على أساس سنوي ليصل إلى 190 مليون درهم، وجاء هذا الارتفاع مدفوعاً بالعوائد القوية لصناديق الأسهم والائتمان الرئيسة، وتحقيق الدخل من أصولها الناضجة. وبلغ إجمالي الأصول المُدارة للشركة 6.54 مليار درهم في نهاية 31 ديسمبر 2022، بزيادة 12% مقارنةً بـ5.84 مليار درهم بنهاية عام 2021.

وأوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية قدرها 8 فلوس للسهم.