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«برجيل» تسجل 355 مليون درهم

«برجيل» تسجل 355 مليون درهم
11 فبراير 2023 01:55

أبوظبي (الاتحاد) 

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بلغ صافي أرباح مجموعة برجيل القابضة بي إل سي، خلال العام الماضي 355 مليون درهم بنمو 52% على أساس سنوي. وقالت المجموعة، في بيان إن إيراداتها بلغت 3.92 مليار درهم في 2022، بزيادة 17% على أساس سنوي، مدفوعة بالنمو الذي حققته مدينة برجيل الطبية بنسبة 125%، ووصلت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك و«إطفاء» الدين إلى 878 مليون درهم، بزيادة 13% على أساس سنوي. وقال الدكتور شمشير فاياليل، رئيس مجلس إدارة برجيل القابضة:  كان عام 2022 عاماً بارزاً بالنسبة لشركة برجيل القابضة، مع ترحيب المجموعة بمساهمين جدد من خلال إدراجنا في سوق أبوظبي للأوراق المالية وتوسعة نطاق خدماتنا، لا سيما في توفير رعاية تخصصية معقدة وفائقة في أسواقنا الأساسية.

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