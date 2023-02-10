«الإمارات للدراسات المصرفية والمالية» يدرّب 35 ألف مهني

الشارقة (الاتحاد) درّب معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية نحو 35 ألفاً من المهنيين في القطاعين المصرفي والمالي بالدولة خلال عام 2022 منهم 13.6 ألف إماراتي تم تسجيلهم في الفترة بين يناير وديسمبر 2022 ما يشكل 40% من إجمالي عدد المشاركين منهم 85% من الإناث و15% من الذكور. ووفقاً لتقرير نتائج عام 2022 قدم المعهد خلال عام 2022 ما مجموعه 166 برنامجاً تدريبياً بما في برامج تدريب خاصة بالقطاع المصرفي وخطة تدريب لقطاع التأمين وبرامج خاصة وشهادات مهنية متخصصة إضافة إلى سبعة برامج لدعم للتوطين عام 2022 كما بلغ عدد المتدربين حضورياً 27.741 متدرباً في حين بلغ عدد المتدربين الذين التحقوا بمنصة التعليم الإلكتروني (Insight) 6.396 متدرباً. وقالت نورة البلوشي المدير العام بالوكالة للمعهد: نعمل على تصميم برامجنا التدريبية وفقاً للاحتياجات المتغيرة والديناميكية للأسواق المالية الإقليمية والعالمية، وقد حقق هذا النهج أداءً جيداً بالنسبة لنا، وساعد في تعزيز جهودنا لدعم النمو المهني للعاملين في القطاع المصرفي والمالي، معربة عن فخرها بالزيادة الكبيرة في عدد المشاركين الإماراتيين، وهو ما يتوافق مع التزامنا بدعم أجندة دولة الإمارات ورؤية القيادة الرشيدة للدولة لتعزيز القدرات المهنية للكوادر الإماراتية. ويضع معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية خطة التدريب سنوياً بهدف دعم قدرات المهنيين في القطاع المصرفي والمالي، تماشيًا مع الرؤية المستقبلية والرؤى الوطنية الطموحة في استشراف المستقبل وإعداد كوادر إماراتية قادرة على مواجهة التحديات والمشاركة الفاعلة في بناء اقتصاد المعرفة بالدولة.