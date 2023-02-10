السياحة في أسبوع .. أرقام قياسية لأعداد المسافرين والزوار .. والفعاليات تعزز الأداء الإيجابي
القرية العالمية
10 فبراير 2023 13:39
سجل القطاع السياحي في دولة الإمارات أسبوعا حافلا بالإنجازات ترجمتها الأرقام المعلنة من قبل مطارات الدولة وناقلاتها الوطنية التي حققت نموا كبيرا في أعداد المسافرين خلال العام 2022.
وبرز خلال الأسبوع الجاري مجموعة من الفعاليات والأحداث التي عكست الأداء الإيجابي المتصاعد الذي يسجله القطاع السياحي في الدولة خلال موسم الشتاء.
- مطارات
تواصل مطارات الدولة تألقها على المستوى العالمي محققة معدلات نمو سريعة وقفزات نوعية في أعداد المسافرين معززة مكانتها كأبرز محاور الربط الجوي في العالم التي تنطلق عبرها آلاف الرحلات يوميا إلى مختلف الوجهات العالمية.
وفي هذا الإطار أعلنت شركة مطارات أبوظبي أن مجموع أعداد المسافرين عبر المطارات الخمسة في إمارة أبوظبي بلغ خلال عام 2022 حوالي 15.9 مليون مسافر أي ما يتجاوز ثلاثة أضعاف العدد الذي سُجل في عام 2021.
وتعكس النتائج الإيجابية لحركة المسافرين التي كُشف عنها على هامش "القمة العالمية للشحن" في أبوظبي، ما تشهده الشركة من نمو كبير في مجالات رئيسية شملت حركة الرحلات الجوية، التي بلغ مجموعها 194,667 رحلة جوية سجلتها المطارات الخمسة خلال عام 2022.
بدوره استقبل مطار الشارقة خلال العام الماضي، 13 مليون مسافر، مقارنةً بـ 7 ملايين خلال العام الأسبق بنمو 84.73%، كما ارتفعت حركة الطائرات لتسجل 87.495 رحلة، مقارنةً بـ57.679 حتى نهاية عام 2021، بزيادة 51.69%، ليقترب من مستويات ما قبل جائحة «كوفيد-19» التي استقبل المطار خلالها 13.6 مليون مسافر خلال عام 2019.
- جاذبية دبي
عززت مدينة دبي مكانتها كأفضل مدينة للعيش والعمل والزيارة، حيث كشفت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي عن زيادة في أعداد الزوار الدوليين إلى المدينة خلال العام الماضي، لتصل إلى 14.36 مليون زائر دولي في الفترة من يناير وحتى ديسمبر 2022، بزيادة نسبتها 97 % مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2021، متجاوزة بذلك مستويات تعافي قطاع السياحة العالمي والإقليمي.
وتعد الزيادة الكبيرة في أعداد الزوار الدوليين خلال عام 2022 مؤشراً لتنامي دور دبي التي نجحت في استقطاب المزيد من رواد الأعمال العالميين والموهوبين والمستثمرين، إضافة إلى جذب أعداد متزايدة للمدينة من المسافرين بغرض الأعمال أو الترفيه.
- السعة المقعدية
استعادت شركات الطيران العاملة في المطارات الإماراتية 95.6 بالمائة من إجمالي حجم السعة المقعدية التي كانت تشغلها قبل جائحة «كوفيد 19»، بعد أن تخطت السعة المجدولة لرحلاتها إلى الدولة خلال شهر يناير 2023 حاجز الـ 6.368 مليون مقعد، وفقاً لبيانات مؤسسة "أو إيه جي".
وذكرت «أو إيه جي» أن المطارات الإماراتية استحوذت على أكثر من 30.8 بالمائة من إجمالي حجم السعة التي شغلتها شركات الطيران في المنطقة ككل خلال شهر يناير التي بلغت 20.66 مليون مقعد، بما يعادل 93.9% من مستويات ما قبل "كوفيد-19".
- السعديات
حصدت جزيرة السعديات أبوظبي لقب أفضل شاطئ في الشرق الأوسط من قبل جوائز السفر العالمية وذلك للعام الحادي عشر على التوالي، حيث تتمتع الجزيرة بإطلالات ساحرة على المياه الفيروزية المتلألئة للخليج العربي، على بعد مسافة قصيرة من وسط مدينة أبوظبي.
وتعتبر جزيرة السعديات أبوظبي ملاذًا طبيعيًا للحياة البرية والبحرية، كما تعد وجهة ثقافية رائدة، حيث تتيح منارة السعديات للزوار فرصة للاستلهام واستكشاف مجموعة متنوعة من أشكال التعبير الفني، من خلال العديد من الأنشطة الثقافية والمعارض والعروض الفنية، والصفوف الفنية والفعاليات المجتمعية التي تستمر على مدار العام.
- رأس الخيمة
تستضيف إمارة رأس الخيمة النسخة العاشرة لـ "قمة العرب للطيران" من 14 إلى 16 مارس المقبل، التي ستقام تحت شعار "الاستدامة وتأثيرها المباشر على مفاهيم السفر والسياحة في العصر الحالي".
ويشارك في فعاليات القمة التي سيستضيفها مركز الحمرا العالمي للمعارض والمؤتمرات، أكثر من 600 خبير عالمي لتسليط الضوء على مفاهيم الحياد الكربوني في قطاعي الطيران والسفر خلال جلسات وندوات ستشهد مشاركة المئات من مختلف قطاعات الأعمال.
وفي سياق متصل انطلقت يوم الجمعة الماضي فعاليات النسخة الـ 11 من مهرجان رأس الخيمة للفنون البصرية، الذي يعرض أعمالا إبداعية لأكثر من 135 فناناً محلياً ودولياً، وذلك في قرية الجزيرة الحمراء التراثية لصيد اللؤلؤ والتي يعود تاريخها إلى القرن الـ 17، بعد حفل مميز تخلله عروض تراثية وضوئية .
- القرية العالمية
دعت القرية العالمية الآباء والأمهات لإحضار أطفالهم والاستمتاع بفعاليات «مهرجان الصغار مع الرحالة» الذي يقام تحت شعار «امرحوا في عالم من الألعاب» خلال عطلة الربيع.
وسيحفل المهرجان بمغامرات وفعاليات ممتعة للجميع، وسيقدم ألعاباً لوحية مميزة، مثل أكبر لعبة لوحية في العالم (السلم والثعبان)، لدرجة أهلتها لدخول غينيس للأرقام القياسية، ولعبة «سفينة القراصنة»، ولعبة «أربعة على التوالي»، ولعبة «ستاك إم» العملاقة لاختبار مهارات الرمي لدى الصغار. وستكون جميع هذه الألعاب متاحة مجاناً لضيوف القرية العالمية الصغار، وستمنح الفائزين فيها جوائز مميزة طوال فترة المهرجان من 10 إلى 26 فبراير الجاري.