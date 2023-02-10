الذهب يخسر في التعاملات الفورية

تراجعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم، لتخسر أكثر من 7 دولارات في المعاملات الفورية. ونزلت أسعار المعدن الأصفر في المعاملات الفورية بنسبة 0.38% أو ما يعادل 7.02 دولار لتصل إلى 1855.01 دولار للأونصة، وفقا لبيانات الأسواق العالمية بحلول الساعة "09:36 صباحاً بتوقيت الإمارات".
وهبطت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم أبريل 2023 بما نسبته 0.7% تعادل 13.15 دولار لتصل إلى 1865.3 دولار للأونصة.
وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة بنسبة 1.32% إلى 21.85 دولار للأوقية، وتراجع البلاديوم 1.05% إلى 1598.78 دولار، ونزل البلاتين بنسبة 0.72% إلى 953.6 دولار.