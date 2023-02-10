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الاقتصادي

النفط يتراجع لكنه يتجه نحو تسجيل مكاسب أسبوعية

النفط يتراجع
10 فبراير 2023 08:37

تراجعت أسعار النفط في المعاملات المبكرة اليوم الجمعة، لكنها تتجه نحو تسجيل مكاسب مع استمرار تأرجح السوق بين مخاوف من ركود في الولايات المتحدة وآمال تعافي الطلب القوي على الوقود في الصين، أكبر مستورد عالمي.

وبحلول الساعة 0117 بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 84.22 دولار للبرميل، ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 35 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 77.71 دولار للبرميل.

ويرجع انخفاض الأسعار لأسباب منها تقرير أمس الخميس كشف أن عدد طلبات إعانة البطالة الأميركية زاد أكثر من المتوقع في الأسبوع الماضي، الأمر الذي أثار مخاوف من حدوث ركود.

كما أثارت أحدث بيانات للمخزونات الأميركية مخاوف من تباطؤ في أكبر اقتصاد عالمي، إذ قفزت المخزونات إلى أعلى مستوى منذ يونيو 2021.

لكن خامي برنت وغرب تكساس الوسيط قفزا بأكثر من خمسة بالمئة هذا الأسبوع، وعوضا معظم خسائر الأسبوع الماضي مع انحسار المخاوف المرتبطة برفع حاد للفائدة الأميركية مستقبلا.

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المصدر: رويترز
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