16 مليون مسافر عبر مطارات أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

استقبلت مطارات أبوظبي الخمسة، وهي أبوظبي والعين والبطين ودلما وصير بني ياس، خلال العام الماضي، نحو 15.9 مليون مسافر، بما يتجاوز ثلاثة أضعاف العدد الذي سُجل خلال عام 2021. وتعكس النتائج الإيجابية لحركة المسافرين التي كُشف عنها على هامش «القمة العالمية للشحن» في أبوظبي، ما تشهده الشركة من نمو كبير في مجالات رئيسية شملت حركة الرحلات الجوية التي بلغ مجموعها نحو 194.7 ألف رحلة جوية سجلتها مطارات أبوظبي الخمسة خلال عام 2022.

كما سلّطت النتائج الضوء على الدور الرئيسي الذي تلعبه مطارات أبوظبي في استيعاب المسافرين الوافدين إلى الدولة بغرض السياحة والأعمال، وكذلك المكانة المتنامية التي تشهدها كواحدة من المطارات الأكثر شعبية لدى الأفراد المغادرين من وإلى الوجهات الدولية والإقليمية.

وجهة جاذبة للمسافرين

وقال المهندس جمال سالم الظاهري، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي بمطارات أبوظبي: «مثلّت 2022 سنة استثنائية عبر الصُعد كافة، خاصة فيما يتعلق بحركة المسافرين في أبوظبي. كما كشفت عن الإمكانيات الكبيرة والواعدة التي تتمتع بها الإمارة بوصفها وجهةً جاذبةً للمسافرين الوافدين إلى الدولة، سواء بغرض الترفيه أو الإقامة أو العمل. ومن جهة أخرى، فقد قمنا مؤخراً بضخ المزيد من الاستثمارات في تطوير البنية التحتية للمطارات، وحرصنا على مواصلة تقديم أعلى معايير التميز في خدمة العملاء والعمليات، إلى جانب التعاون بصورة وثيقة ومستمرة مع الشركاء وعقد المزيد من الاتفاقيات مع الجهات المعنية والمؤسسات الحكومية، أبرزها دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي التي عملنا معها عن كثب في الترويج للإمارة وجهةً جاذبةً بطرح العديد من العروض المتميزة للسفر والسياحة والأعمال، فضلاً عن تمكين الاستثمارات في مختلف القطاعات، بما يسهم في استقطاب المزيد من الزوار إلى أبوظبي».وأضاف الظاهري: «واستشرافاً للمستقبل، فإنّ جهودنا مستمرة لرفع سعتنا الاستيعابية، بما يسهم في دفع حركة المسافرين بصورة أكبر خلال العام 2023، خاصة أننا نتوقع تدفق الزوار بأعداد كبيرة من مختلف أنحاء العالم لحضور أحداث عالمية ضخمة ومرتقبة في الدولة».

حركة الشحن

وكشفت النتائج عن حجم حركة الشحن، وأشارت إلى أنّه قد تمت مناولة حوالي 583.95 ألف طن من الشحنات الجوية عبر مطاري أبوظبي والعين الدوليين.

مطار أبوظبي

كشفت نتائج الربع الرابع من عام 2022، استقبال مطار أبوظبي الدولي أكثر من 4.78 مليون زائر، أي ما يعادل الضعف مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2021. وشملت رحلاته أكثر من 100 وجهة مختلفة تخدمها شبكته المتنامية التي تضم حوالي 28 شركة طيران.