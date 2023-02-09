«العربية أبوظبي» تطلق رحلات إلى كولكاتا

أبوظبي (الاتحاد)

تطلق «العربية أبوظبي» وجهة جديدة تربط بين العاصمة الإماراتية أبوظبي وكولكاتا في الهند. وستسير الخدمة الجديدة بين مطار أبوظبي الدولي ومطار كولكاتا بمعدل ثلاث رحلات أسبوعياً ابتداءً من 15 مارس المقبل.

وقال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «العربية للطيران»: «يسعدنا إطلاق هذه الوجهة الجديدة التي توفر لعملائنا خيارات سفر أوسع في الهند. كما ستمكنا هذه الوجهة النابضة بالحياة كولكاتا، تزويد قاعدة عملائنا بفرص أكثر بأسعار معقولة بغرض العمل والترفيه وتبادل الثقافات بين البلدين. وتواصل العربية أبوظبي ألتزامها بتوفير تجربة سفر فريدة لعملائها وخدمات القيمة المضافة. كما نتطلع إلى الترحيب بمسافرينا على متن رحلاتنا».

وتواصل «العربية أبوظبي» تلبية احتياجات عملائها من خلال توسيع شبكة وجهاتها لتصل إلى 28 وجهة مباشرة من مطار أبوظبي الدولي، في حين أن الخدمة الجديدة إلى كولكاتا تمثل الوجهة السابعة في الهند بعد كل من كوتشتين وكاليكوت وتريفاندروم وتشيناي ومومباي وأحمد أباد.

كما تشغّل مجموعة «العربية للطيران» أسطول طائرات «إيرباص A320 وA321»، وهي من أحدث الطائرات ذات الممر الواحد وأكثرها انتشاراً في العالم، وهي تمتاز بتوفير الراحة للركاب بمقاعدها الواسعة التي تتفوق على أي مقصورة ركاب اقتصادية. الطائرة مجهزة أيضاً بخدمة «سكاي تايم»، وهي تتيح للركاب مشاهدة مجموعة واسعة من المحتوى الترفيهي.