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الذهب يتراجع والأنظار على مؤشر أسعار المستهلكين

الذهب يتراجع والأنظار على مؤشر أسعار المستهلكين
10 فبراير 2023 01:41

لندن (رويترز)

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تحولت أسعار الذهب للانخفاض، أمس، مع تعويض عائدات سندات الخزانة بعض خسائرها، بينما ينتظر المتعاملون بيانات التضخم الأسبوع المقبل ترقباً لمؤشرات حول مسار الفائدة الأميركية، وكذلك مع ارتفاع طلبات إعانة البطالة الأسبوعية.
وبحلول الساعة 15:49 بتوقيت جرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1872.4 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما ارتفع إلى 1890.18 دولار عقب صدور بيانات البطالة. وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1885.10 دولار.
وارتفعت طلبات الحصول على إعانة البطالة في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع في الأسبوع المنتهي في الرابع من فبراير.
وينتظر المشاركون في السوق بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأميركيين الأسبوع المقبل، والتي يمكن أن تقدم المزيد من الأدلة على مسار سياسة المركزي الأميركي. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 22.21 دولار للأوقية، وهبط البلاتين 0.9 بالمئة إلى 961.35 دولار، وتراجع البلاديوم 1.4 بالمئة إلى 1626.52 دولار.

الذهب
أسعار الذهب
سعر الذهب
أسعار المستهلكين
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