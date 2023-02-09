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الاقتصادي

ارتفاع طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة

ارتفاع طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة
10 فبراير 2023 01:41

واشنطن (رويترز)

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ارتفع عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي.
وقالت وزارة العمل، أمس، إن عدد الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة زاد 13 ألف طلب إلى مستوى معدل موسمياً يبلغ 196 ألفاً في الأسبوع المنتهي في الرابع من فبراير. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا أن يبلغ عددها 190 ألف طلب في الأسبوع نفسه. 
في غضون ذلك، فتحت المؤشرات الرئيسة للأسهم الأميركية مرتفعة، إذ تحت مجموعة من إعلانات الأرباح الفصلية القوية للشركات وبيانات أظهرت ارتفاع طلبات إعانة البطالة الأسبوعية إثر المخاوف بشأن مسار الفائدة الأميركية.
وزاد المؤشر داو جونز الصناعي 156.60 نقطة بما يعادل 0.46 بالمئة إلى 34105.61 نقطة، وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعاً 26.39 نقطة أو 0.64 بالمئة إلى 4144.25 نقطة، وارتفع المؤشر ناسداك المجمع 158.58 نقطة أو 1.33 بالمئة إلى 12069.10 نقطة.

أميركا
البطالة
البطالة الأميركية
البطالة في أميركا
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