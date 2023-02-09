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«أبوظبي للجودة» يعتمد المعايير الفنية لبيئة عمل نشطة

«أبوظبي للجودة» يعتمد المعايير الفنية لبيئة عمل نشطة
10 فبراير 2023 01:41

أبوظبي (وام)

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اعتمد مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة معايير أبوظبي الفنية لبيئة عمل نشطة والتي تهدف إلى تعزيز ممارسة النشاط البدني والرياضة في المؤسسات وجهات العمل وذلك لتحسين صحة موظفيهم وخلق مجتمع نشط. جاء ذلك خلال الاجتماع الـ43 للجنة الفنية لمعايير أبوظبي الفنية حيث تقدمت دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي ومجلس أبوظبي الرياضي بطلب إصدار هذه المعايير التي تضمن تمكين الجهات من تعزيز ثقافة النشاط البدني في العمل من خلال تطبيق ممارسات رائدة وغرس ثقافة النشاط البدني في بيئة العمل لما لها من تأثير على صحة وإنتاجية الموظف.
وقال بدر خميس الشميلي المدير التنفيذي لقطاع خدمات المطابقة والمواصفات بالمجلس إن معايير أبوظبي الفنية لبيئة عمل نشطة تساهم في تحسين أسلوب الحياة الصحي وتعزيز رفاهية الموظفين وانخفاض نسبة التكلفة والرعاية الطبية بالإضافة إلى تحسين إنتاجية الموظف وزيادة قدراته على التركيز الذهني، والتحمل، وإدارة الوقت، وغيرها.
وأضاف أن المعايير الفنية لبيئة عمل نشطة تشمل المزايا غير الملموسة مثل تحسين سمعة جهة العمل وزيادة رضا الموظفين.
من جانبه، قال محمد هلال البلوشي، المدير التنفيذي لقطاع المشاركة المجتمعية والرياضة في دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي: «يعد اعتماد معايير أبوظبي الفنية لبيئة عمل نشطة خطوة مهمة ضمن جهود الدائرة لتحفيز أفراد المجتمع على اتباع أسلوب حياة متوازن بين العمل والرياضة والصحة، الأمر الذي يقودنا لثقافة رياضية مجتمعية مستدامة تعزز النمط الرياضي اليومي وأهميته في تحقيق انعكاسات كبيرة على صحة وسعادة مجتمع أبوظبي».

مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة
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