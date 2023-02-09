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الاقتصادي

المجلس الاقتصادي العربي يرحب بمبادرة الإمارات لإنشاء «سوق الغذاء»

جمعة الكيت خلال الاجتماع (من المصدر)
10 فبراير 2023 01:42

القاهرة (الاتحاد)

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رحب المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية بمبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة لإنشاء «سوق الغذاء العربي»، مثمناً الدور المحوري الذي تقوم به لتعزيز التعاون العربي في مجالات الاقتصاد الرقمي، وبما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للجميع.
جاء ذلك خلال اجتماع الدورة الـ111 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية الذي عقد، في مقر الأمانة العامة للجامعة بالقاهرة بمشاركة وفد رسمي من دولة الإمارات برئاسة جمعة محمد الكيت، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة الدولية في وزارة الاقتصاد، وتم خلاله مناقشة آليات جديدة لدعم أطر التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى العربي.
وقال جمعة الكيت: إن دولة الإمارات تدعم جهود التعاون والعمل العربي المشترك في شتى المجالات، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، بضرورة تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في الدول العربية كافة، بما يصب في تعزيز الرخاء والتنمية لشعوب المنطقة.
وأوضح أن مبادرة «سوق الغذاء العربي» تأتي ضمن جهود دولة الإمارات لتطبيق الرؤية العربية المشتركة للاقتصاد الرقمي، مؤكداً أن المبادرة تعد أحد المحركات الرئيسة لتمكين ركائز اقتصاد المستقبل في الوطن العربي، لاسيما وأنها تؤسس لتحالف واسع بين القطاعين العام والخاص والقطاع التكنولوجي لتأسيس سوق افتراضي رقمي للمواد الغذائية، والذي يمكن من خلاله إيجاد حلول إدارية وتكنولوجية للمعاملات المرتبطة بالأنشطة التصديرية للسلع الغذائية.

المجلس الاقتصادي العربي
الإمارات
جامعة الدول العربية
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