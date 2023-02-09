«الاتحاد للشحن» توسع عملياتها في أوروبا

أبوظبي (وام)

تعتزم الاتحاد للشحن، ذراع عمليات الشحن والخدمات اللوجستية التابع للاتحاد للطيران تعزيز نشاطها في السوق الأوروبية، بإضافة رحلات أسبوعية جديدة من أبوظبي إلى كوبنهاغن في الدنمارك ودوسلدورف في ألمانيا، مع زيادة عدد الرحلات الأسبوعية بين أبوظبي وفرانكفورت في ألمانيا. وتعمل الشركة على تعزيز رحلات الركاب السبع ورحلات الشحن الأربع إلى فرانكفورت، مع إضافة أربع رحلات أسبوعية ابتداءً من مايو 2023، ليصل عدد الرحلات الإجمالية إلى هذه الوجهة الألمانية إلى 15 رحلة. وتعتزم الشركة ابتداءً من أول أكتوبر 2023 رفع إجمالي سعة الشحن من الدنمارك مع تسيير أربع رحلات أسبوعية إلى كوبنهاغن. وقال ريان إبراهيم الهدار، مدير المبيعات في دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الاتحاد للطيران: «الخطوة تهدف لتوسيع عمليات الشركة المتزايدة في السوق الأوروبية».