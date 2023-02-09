«دبي للتسوق» ينعش مبيعات التجزئة ويدعم رواد الأعمال

دبي (الاتحاد)

أكدت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، أن الدورة الثامنة والعشرين من مهرجان دبي للتسوق التي اختتمت مؤخراً، حققت نجاحا كبيراً، وأسهمت في تنشيط الأسواق على مدار 46 يوماً، قدمت خلالها المدينة أفضل ما لديها لزوارها من تجارب استثنائية في مراكز التسوق، والوجهات الترفيهية، والأماكن التي استضافت العروض والحفلات الموسيقية الحية والأعمال الفنية وغيرها.

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، في بيان، إن الدورة الـ 28 من مهرجان دبي للتسوق كان لها تأثيرها المباشر وغير المباشر على العديد من القطاعات الاقتصادية بما فيها قطاعي التجزئة والسياحة، ويعد المهرجان أحد المهرجانات والفعاليات الرئيسة ضمن تقويم دبي السنوي لقطاع التجزئة، والتي تلعب دوراً مهماً في تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الهادفة إلى تعزيز مكانة الإمارة لتصبح أفضل مدينة في العالم للحياة والعمل والزيارة، وأيضاً بما يتماشى مع أجندة دبي الاقتصادية D33 التي تم إطلاقها مؤخراً، ومن بين مستهدفاتها أن تكون دبي ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم.

وأشار الخاجة إلى أن المهرجان في دورته الماضية استطاع تقديم الكثير من التجارب الفريدة سواء من خلال عروض التسوق المذهلة والتخفيضات التي وصلت إلى 90 بالمئة، فضلاً عن الجوائز القيمة التي تم توزيعها على الفائزين، إلى جانب الحفلات لأشهر الفنانين والفنانات، وكذلك العروض الترفيهية للكثير من الفرق العالمية، وعروض الألعاب النارية والدرون الضوئية التي أسعدت الجمهور.

ووفر المهرجان فرصاً للشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال والعاملين في مجال الفنون والثقافة، حيث عرضت 122 شركة من الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات سلعها، وتمكنت من الوصول إلى شريحة أوسع من المتعاملين والزبائن، بفضل الفرص التي وفرتها منافذ البيع في مهرجان دبي للتسوق للبائعين بما في ذلك فعالية»اتصالات إم أو تي بي»، ومهرجان القوز للفنون، وسوق مهرجان دبي للتسوق في السيف وغيرها. كما وفر فرصة مثالية لقطاع التجزئة بشكل عام مع مشاركة 1000 علامة تجارية في العروض التي أقيمت خلال مهرجان دبي للتسوق.