«الاتحادية للرقابة النووية» تطلق استراتيجيتها للفترة 2023-2026

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية استراتيجيتها للفترة من عام 2023 لغاية عام 2026 تحت عنوان «رؤيتنا هي وعدنا»، والتي تتناول التزامات الهيئة تجاه دورها الرقابي على القطاعين النووي والإشعاعي، ولدعم رؤية الحكومة «نحن الإمارات 2031».

وقال كريستر فيكتورسون، المدير العام للهيئة الاتحادية للرقابة النووية في بيان: «تعمل الهيئة على تحقيق رؤيتها، لتكون هيئة رقابية نووية رائدةً دولياً، من خلال تحقيق أهدافها الاستراتيجية وتحسين الرقابة على المنشآت والأنشطة، والتطوير في مجال الأبحاث وبناء القدرات من أجل التعامل مع التحديات المحتملة في القطاعين النووي والإشعاعي في دولة الإمارات».