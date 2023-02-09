«مياه وكهرباء الإمارات» تنظم مزاد شهادات الطاقة النظيفة

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة مياه وكهرباء الإمارات، في بيان، فتح باب التسجيل في مزاد الربع الأول لشهادات الطاقة النظيفة في أبوظبي، والذي يستمر حتى 14 مارس 2023.

ومخطط شهادات الطاقة النظيفة مبادرة استراتيجية أطلقتها دائرة الطاقة - أبوظبي لتمكين الشركات العاملة في أبوظبي من توثيق مصادر إنتاج واستهلاك الطاقة النظيفة، ودعم خطة الانتقال نحو اقتصاد مستدام وخالٍ من الكربون في الدولة. إضافة إلى ذلك، تقدم شهادات الطاقة النظيفة للجهات المشاركة ميزة تنافسية من خلال امتلاكها لشهادات معترف بها دولياً توثّق أوراق اعتمادها الخضراء.