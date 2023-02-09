عمار النعيمي: الإمارات توفر بيئة مُثلى لاستقطاب الأعمال

عجمان (وام)

أكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس مجلس إدارة مصرف عجمان، أن دولة الإمارات العربية المتحدة توفر بيئة مُثلى لاستقطاب الأعمال وتدعم ازدهارها ونموها.

جاء ذلك، خلال ترؤس سموه أمس اجتماع مجلس إدارة مصرف عجمان، في ديوان الحاكم، بحضور أعضاء المجلس.

واطلع سموه على نتائج المصرف المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022، حيث حقق المصرف صافي عائد تشغيلي قدره 942.3 مليون درهم في العام 2022 مقارنة بـ 908.4 مليون درهم في العام السابق بمعدل ارتفاع 4%.

الإيرادات المحققة

كما ارتفعت الإيرادات المتحققة من الرسوم والعمولات والمصادر الأخرى لتبلغ 184.8 مليون درهم عند نهاية العام 2022 مقارنة بـ 106.0 ملايين درهم للعام السابق بزيادة بلغت 74%.

وبلغ صافي أرباح المصرف لعام 2022 مبلغ 162.1 مليون درهم مقارنة بـ 116.2 مليون درهم في 2021 مسجلة ارتفاعاً إيجابياً بمعدل 40% عن قيمتها في العام السابق. وأشاد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي بالنتائج الإيجابية لمصرف عجمان، معرباً عن ارتياحه لأداء السوق المالي في دولة الإمارات ومضيه نحو المزيد من الازدهار.

وثمَن سموه دور القائمين على سير العمل في المصرف، وأثنى على ما يبذلونه من جهود حثيثة في خدمة المستثمرين والمتعاملين، ما أكسبه سمعة متميزة ومكانة مرموقة بين المصارف المحلية.

وقال سموه: «تأتي نتائجنا المالية القوية شاهداً على قوة واستقرار الاقتصاد الإماراتي الذي يشكل مصرف عجمان جزءاً لا يتجزأ منه، ونحن واثقون بأن تركيزنا على تقديم حلول استثنائية من خلال خطط الاستثمارات الاستراتيجية والممارسات التجارية المبتكرة لعملائنا سيؤدي إلى تحقيق نجاح ونمو مستدام لمصرف عجمان».

وبلغت قيمة إجمالي الأصول عند نهاية ديسمبر 2022، مبلغ 21.1 مليار درهم مقارنة بـ 22.3 مليار درهم عند نهاية ديسمبر2021، في حين ارتفعت الودائع الإسلامية للعملاء بنسبة 7% مقارنة بالعام الفائت، ويبلغ معدل كفاية رأس المال للمصرف 15.59% على رأس المال التنظيمي.

توظيف الحلول التكنولوجية

وقال محمد أميري، الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان: «أحرزنا هذا النجاح بفضل اتباعنا نهجاً منضبطاً وتعاونياً، واضعين نصب أعيننا هدف إحداث تغيير وترك أثر إيجابي في نواحي الاقتصاد كافة وازدهار الأعمال وحياة الأفراد»، مشيراً إلى أن الأداء القوي لمصرف عجمان يرتكز على استراتيجية أعمال واضحة ومحددة بشكل جيد، إلى جانب تقديم مزيج من المنتجات المفضلة لدى العملاء والارتقاء بخدمتهم إلى مستويات استثنائية، من خلال توظيف الحلول التكنولوجية الرائدة في قطاع الصيرفة.