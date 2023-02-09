أرباح «الدار» ترتفع 35% إلى 3.1 مليار درهم

أبوظبي (الاتحاد)

ارتفع صافي أرباح مجموعة الدار العقارية بنسبة 35% إلى 3.1 مليار درهم خلال عام 2022، فيما ارتفعت أرباح الربع الرابع 28% إلى مليار درهم، مقارنة بالربع الرابع من عام 2021.

وارتفعت إيرادات المجموعة بنسبة 31% إلى 11.2 مليار درهم خلال 2022، كما ارتفعت إيرادات الربع الرابع من العام الماضي 39% إلى 3.1 مليار درهم، مقارنة بالربع الرابع من 2021.

وأوصى مجلس الإدارة بدفع توزيعات أرباح قدرها 0.16 درهم للسهم.

وأوضحت الشركة، أن معدل النمو السنوي المركب لتوزيعات الأرباح بنسبة 10% على مدار السنوات العشر الماضية يؤكد قدرة الشركة على توفير قيمة مستدامة طويلة الأمد للمساهمين من خلال النمو المرتكز على الاستثمار والعائدات النقدية، ويصل حجم توزيعات الأرباح الإجمالية للشركة إلى 1.3 مليار درهم في عام 2022 و10 مليارات درهم على مدار العقد الماضي.

وسجلت الشركة عاماً قياسياً لمبيعات المشاريع التطويرية مع تسجيل أعلى مستوى على الإطلاق للمبيعات السنوية بقيمة 14.4 مليار درهم، مدعومةً بالطلب القوي للمقيمين والمستثمرين على المخزون الحالي، وإطلاق مشاريع جديدة في أبوظبي، والمساهمات من مصر.

وحقق إجمالي مبيعات الدار في دولة الإمارات للسنة المالية 2022 نحو 11 مليار درهم، بزيادة 52% على أساس سنوي، ويُعزى هذا إلى قوة الطلب على المخزون الحالي وإطلاق 9 مشاريع جديدة في الدولة، بما في ذلك «اللوفر أبوظبي ريزيدنسز» و«متحف غروف فيوز»، و«سعديات لاغونز»، و«ياس جولف كولكشن»، و«ياس بارك جيت»، و«ياس بارك فيوز»، و«ياس آيكرز نورث باي»، و«فَيْ الريمان»، و«ريفلكشن»، كما حققت مبيعات العملاء في الخارج رقماً قياسياً بلغ 1.8 مليار درهم، مما يؤكد استمرار جاذبية عروض الدار المتنامية والطلب المتزايد من المستثمرين والمشترين الدوليين.

وبلغت مبيعات سوديك 3.4 مليار درهم للسنة المالية 2022 (21 مليار جنيه مصري)، وهي أعلى مبيعات سنوية في تاريخ سوديك.

استقرار ملحوظ

وقال معالي محمد خليفة المبارك، رئيس مجلس إدارة الدار العقارية، في بيان صحفي أمس: «يبدي الاقتصاد الإماراتي استقراراً ملحوظاً في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية مع استمرار الدولة في ترسيخ مكانتها وجهةً رئيسيةً للاستثمار وممارسة الأعمال والعيش، وفي ضوء ذلك، تعتمد الدار على الركائز القوية للسوق العقاري في دولة الإمارات لمواصلة دورها المحوري في التنمية المستدامة للقطاع والاقتصاد عموماً».

وأوضح أن الدار حققت العام الماضي تقدماً ملموساً في نطاق ووتيرة النمو التحولي عبر العديد من الصفقات المهمة ومشاريع التطوير الاستراتيجية، ففي مطلع عام 2022، اجتذبت الشركة 5.1 مليار درهم من رأس المال المؤسسي طويل الأمد من «أبولو جلوبال مانجمنت»، الأمر الذي ساهم في تسريع أجندة النمو التحولي للشركة بالتوازي مع توسيع نطاق حضورها بشكل كبير عبر مختلف القطاعات والمناطق الجغرافية.

مرحلة جديدة

من جانبه، قال طلال الذيابي الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار العقارية: دخلت «الدار» مرحلة جديدة من النمو أدت إلى تحقيق نتائج مالية قياسية في عام 2022، ورسخت مكانتها شركةً رائدةً في القطاع العقاري في المنطقة، وأثبتت محفظتنا الرئيسية من العقارات الاستثمارية مرونتها في ظل التقلبات العالمية، حيث شهدت زيادة في تقييماتها حتى في ظل ارتفاع أسعار الفائدة وضعف الأسواق الدولية. وفي الوقت نفسه، شهدت مشاريعنا التطويرية طلباً غير مسبوق من قِبل المشترين الدوليين، ونركز اليوم على إطلاق مشاريع جديدة من شأنها أن تجتذب استثمارات محلية وأجنبية، بما في ذلك أول مشاريعنا السكنية في دبي.

وأضاف: «إن النمو المتسارع لأعمالنا وسياساتنا المالية الصارمة يوفران قيمة مستدامة لمساهمينا، وقد انعكس الموقع القوي الذي نتمتّع به اليوم في قدرتنا على زيادة توزيعات الأرباح بشكل مستمر خلال العقد المنصرم، مع مواصلة الاستثمار بشكل كبير في نمو أعمالنا على المدى الطويل والحفاظ على حجم مديونيتنا عند مستويات متوازنة».

وتابع: «نتطلع قدماً للعام المقبل الذي سنتمكن خلاله من الاستفادة من موقعنا المالي المتين للوصول إلى المزيد من فرص النمو، فيما سنواصل استثمار رأس المال بشكل منضبط لتعزيز نمو أعمالنا عبر مجموعة متنوعة من الأصول العقارية».