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2.75 مليار درهم صافي أرباح «أدنوك للتوزيع»

2.75 مليار درهم صافي أرباح «أدنوك للتوزيع»
10 فبراير 2023 01:42

أبوظبي (الاتحاد) 

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سجلت أدنوك للتوزيع أرباحاً قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء خلال عام 2022 بقيمة 3.52 مليار درهم، بزيادة 15% على أساس سنوي، في حين ارتفع صافي الربح بنسبة 22% ليبلغ 2.75 مليار درهم. وشهدت الشركة 8% نمواً في كميات الوقود المباعة مع زيادة بنسبة 19% في كميات الوقود التجاري. 
وقال المهندس بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للتوزيع: «لقد حققت الشركة أداءً مالياً وتشغيلياً قوياً خلال عام 2022، حيث حافظنا على مسار نمو إيجابي مع تدفقات نقدية كبيرة، وعززنا مركزنا المالي القوي. وسيظل تسريع النموّ المستدام وتحقيق عائدات جاذبة للمساهمين من خلال التخصيص الفعال لرأس المال على رأس أولويات أدنوك للتوزيع». شهد عام 2022 افتتاح 68 محطة خدمة جديدة في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، ليصل إجمالي عدد محطات الشركة إلى 568 محطة، منها 502 محطة في الإمارات و66 محطة خدمة في المملكة العربية السعودية، بنهاية ديسمبر 2022.
وحافظت الشركة على مركزها الرائد كأكبر مشغل لمتاجر التجزئة على مستوى الدولة بتوسيع شبكة متاجرها التي زادت من 346 متجراً في نهاية عام 2021 إلى 362 متجراً في نهاية عام 2022.
في إطار سياسة توزيع الأرباح المقررة، أوصى مجلس إدارة شركة أدنوك للتوزيع بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 1.285 مليار درهم (10.285 فلس للسهم) عن النصف الثاني من العام 2022، وسيتم عرضها على المساهمين للموافقة عليها خلال الاجتماع السنوي للجمعية العمومية المزمع عقده في عام 2023. ورهناً بموافقة المساهمين، يتوقع أن تبلغ توزيعات الأرباح الإجمالية للسنة المالية 2022 ما قيمته 2.57 مليار درهم (20.57 فلس للسهم). ويعني هذا عائداً ربحياً سنوياً للسهم بنسبة 4.6% لعام 2022 (بناء على سعر السهم البالغ 4.44 درهم في 8 فبراير 2023).
وكانت الشركة قد وزعت نصف أرباح عام 2022 في شهر أكتوبر من العام الماضي، ومن المتوقع أن يتم دفع الجزء الثاني من توزيعات الأرباح في شهر أبريل 2023، وفقاً لموافقة المساهمين.

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