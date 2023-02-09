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الاقتصادي

«راكز»: 5 دقائق لإصدار «الرخصة الفورية»

«راكز»: 5 دقائق لإصدار «الرخصة الفورية»
10 فبراير 2023 01:41

رأس الخيمة (الاتحاد) 

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أطلقت مناطق رأس الخيمة الاقتصادية، «راكز» «الرخصة الفورية»، التي تتيح لرواد الأعمال الحصول على رخص أعمال عبر استكمال الإجراءات إلكترونياً في زمن قياسي لا يتجاوز 5 دقائق.
وقالت «راكز» في بيان: نظراً لعدم اشتراط إجراءات تأسيس الشركة على مستندات أو حضور شخصي، يمكن للمستثمر ببساطة زيارة موقع «راكز» الإلكتروني واختيار الحزمة المناسبة والنشاط التجاري وتسديد الرسوم، ومن ثم الحصول على الرخصة ومباشرة العمليات التجارية في نهاية المطاف خلال زمن قياسي. 
وقال رامي جلاد الرئيس التنفيذي لمجموعة «راكز»: تعد راكز أول منطقة اقتصادية في دولة الإمارات العربية المتحدة تطرح نظام الرخصة الفورية لشركات المنطقة الحرة، كما يسرنا تقديم هذا النوع من الترخيص لجميع المستثمرين الذين على أهبة الاستعداد لتأسيس مشاريعهم ومباشرة عملياتهم التجارية في الدولة في غضون 5 دقائق، ولا تتطلب منصتنا التفاعلية أكثر من بضع نقرات لتتيح للمستثمرين اختيار اسم الشركة التجاري وتعبئة بعض البيانات الخاصة بتفاصيل المساهمين واختيار الأنشطة التجارية والحزمة المناسبة، ليتمكنوا من استخراج ترخيص ساري المفعول وإطلاق أعمالهم التجارية بشكل قانوني على الفور، حيث يُعد هذا الأمر غاية في البساطة. ويمكن لرواد الأعمال حالياً اختيار باقات تأسيس أعمال ابتداء من 5499 درهماً مع توفير خيارات إضافية تشمل أنشطة تجارية وتأشيرات إقامة متعددة.

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