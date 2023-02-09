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الاقتصادي

%30 نمو عمليات تزود السفن بالوقود في دبي

%30 نمو عمليات تزود السفن بالوقود في دبي
10 فبراير 2023 01:41

دبي (الاتحاد) 

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حققت دبي، 30% نمواً في خدمة تزويد السفن بالوقود خلال عام 2022 بلغ نحو 1.1 مليون طن متري، مقارنة بالعام الأسبق، حسب الشيخ الدكتور سعيد بن أحمد بن خليفة آل مكتوم، المدير التنفيذي لسلطة مدينة دبي الملاحية بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة.
وأكد خلال مشاركته أمس في مؤتمر «الشرق الأوسط للتزود بالوقود 2023»، أن دبي هي أحد اللاعبين الرائدين على مستوى القطاع البحري، حيث تأتي ضمن مصاف أهم الوجهات البحرية العالمية مثل لندن وسنغافورة وشانغهاي وهونج كونج، نظراً لقدرتها في لعب دور محوري نحو التوسع في قطاع النقل البحري على وجه الخصوص وعلى مستوى الصناعة البحرية بشكل عام.
وأضاف المدير التنفيذي لسلطة مدينة دبي الملاحية أن إمارة دبي تعتبر شريكاً ومركزاً حيوياً نشطاً في الحفاظ على التدفق السلس لسوق النفط العالمي، عبر المحطات البحرية الرئيسية المستخدمة في تزويد السفن بالوقود، نظراً لموقعها الجغرافي الاستراتيجي.

دبي
الإمارات
سلطة مدينة دبي الملاحية
مدينة دبي الملاحية
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