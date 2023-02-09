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«أبوظبي التعاونية» تفتتح مركز توزيع لوجستي في كيزاد

خلال افتتاح المركز (من المصدر)
10 فبراير 2023 01:41

أبوظبي (الاتحاد) 

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افتتحت جمعية أبوظبي التعاونية، مركز توزيع لوجستي في منطقة كيزاد بأبوظبي، يضم ست وحدات رئيسية للتبريد والتجميد مع إمكانية تخزين المنتجات بقدرة استيعابية تصل إلى 75 ألف متر مكعب.
وقال نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لجمعية أبوظبي التعاونية، معالي سعيد عيد الغفلي: «تُعتبر إمارة أبوظبي وجهة رائدة لتأسيس ومزاولة الأعمال وتشهد نمواً مطّرداً لتصبح أحد أبرز المراكز للنشاطات الاقتصادية والتجارية والمؤسساتية في العالم. كما تتميز ببنية تحتية ومرافق ملائمة، إذ تُعتبر المراكز والمستودعات ومتاجر السوبرماركت والتعاونيات جزءاً لا يتجزأ من المنظومة المجتمعية».

أبوظبي التعاونية
أبوظبي
جمعية أبوظبي التعاونية
الإمارات
كيزاد
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